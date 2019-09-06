Huawei, IFA 2019'da P 30 ve Kirin 990'ı tanıttı

Dergi tarzı tasarım, daha şeffaf ve açık bir his yaratmak için kullanıcıya çok daha fazla kullanım alanı bırakıyor. Ek olarak, büyük yazı tipi ızgarası karmaşıklığı gidermek ve ekranı daha okunur hale getirmek için daha konsantre bir görsel odak oluşturuyor. Bu yöntem, kullanıcının görsel deneyimini geliştirmek için ayarların, takvimin, kişi listesinin ve diğer arayüzlerin estetik tasarımını genişletiyor.