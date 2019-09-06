Huawei, IFA 2019'da P 30 ve Kirin 990'ı tanıttı
ntv.com.tr, AFP, Reuters
Çinli teknoloji şirketi Huawei, Berlin’de her yıl düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2019’da yeni amral gemisi P 30’u ve Mate 30 Serisi telefonlara güç verecek dünyanın ilk 5G çipseti olan Kirin 990’ı tanıttı.
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Bu yılın ilk yarısında 118 milyon adet cep telefonu satan Huawei, akıllı telefon estetiğinin sınırlarını baştan tanımladığı yeni P30 Pro'yu IFA 2019da tanıttı. P30 Serisi’nin zarif tasarımına ve yenilikçi görüntü teknolojisine devam eden yeni P30 Pro, yeni tasarımı ile birlikte, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme işlevlerine sahip. Yeni P30 Pro aynı zamanda EMUI10'u destekleyecek ve tüm yapay zeka senaryolarının kapısını açacak.
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Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu yaptığı sunumda, “HUAWEI P30 serisi, geçtiğimiz altı ay boyunca 16,5 milyon adetin üzerinde satışla tüketicilerin favorisi olarak kalmaya devam etti. Bu rakam P20 serisine göre yüzde 53 daha fazla. Yeni P30 Pro, kullanıcıya yeni bir fotoğraf deneyimi sunacak ve yeni renkleri, çift doku tasarımıyla daha zengin, daha heyecan verici bir tüketici deneyimi yaratacak” dedi.
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TAMAMEN YENİLENEN TASARIM
Yeni P30 Pro’lar, tüketicilere aralarından seçim yapabilecekleri iki yeni renk şeması getiriyor. Denizi yansıtan gökyüzünü anımsatan derin, Mystic Blue ve gün batımının altındaki bir plaja benzeyen Misty Lavender ile yeni P30 Pro, mobil estetiğe şaşırtıcı ve zarif bir görünüm kazandırıyor.
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Yeni P30 Pro, büyük cam arka panelin getirdiği sorunları çözen katmanlı bir yapı oluşturmak için iki dokuyu kullanarak parlak ve mat yüzey arasında yumuşak bir geçiş elde ediyor. Kamera lens alanı, parlak bir yüzeye sahipken avuç içi alan parmak izlerini önlemek için mat malzemeden üretiliyor.
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PROFESYONEL FOTOĞRAFÇILIĞA GİRİŞ AŞAMASI
Gece vakti insan yüzlerini aydınlatmak ve güzelleştirmek için gece çekim moduna yeni bir “süper gece selfie’si” işlevi eklendi. Bu yeni fotoğraf modu, arka plandaki ışık kaynaklarının parlaklığını düşürerek karanlık, doğal, üç boyutlu, zarif bir selfie ve elde etmek için arkaplan vurgusunu fazla pozlamadan karanlık alanın detayını iyileştiriyor.
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AI video, video oluşturmayı basit ve heyecan verici hale getiriyor. Tamamen yeniden tasarlanan HUAWEI Vlog AI düzenleme işlevi, galerideki fotoğraflardan ve videolardan tek bir tıklamayla müzik videoları oluşturulmasına izin veren işlevi destekliyor. Video otomatik olarak oluşturulduktan sonra, müzik, filtreler, efektler ve film ölçekleriyle daha da özelleştirebilir ve hatta daha fazla klip eklenebilir.
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Süper portre modu, profesyonel bir diyafram bulanıklığı efekti getirerek, mükemmel katmanlama ile etkileyici ve sanatsal güzelliği vurgularken, fotoğraftaki ana karakterin arka plandan öne çıkmasını sağlıyor. ToF lensi, kesin derinlik algılama özelliği ile saç teli ayrıntı düzeylerini ve doğal sadeleştirmeyi elde etmek için AI algoritmasıyla çalışıyor. Nüanslar, portredeki herkesin yumuşak ve pürüzsüz bir arka plandan öne çıkmasını sağlamak için kıyafetlerin kıvrımlarından yüzün kıvrımlarına kadar dikkate alınıyor.
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AI’A HAYAT VEREN EMUI10 DENEYİMİ
HUAWEI P30 Serisi’nin kullanıcıları, tamamen yeni EMUI10 işletim sistemine ilk geçenler olacak. Dağıtık teknolojiyi kullanan EMUI10, kullanıcılara daha iyi senaryolara sahip akıllı bir deneyim sunuyor. İnsan faktörü araştırmasına dayanarak tasarlanan EMUI10 birinci sınıf bir deneyim yaratmayı amaçlıyor.
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Dergi tarzı tasarım, daha şeffaf ve açık bir his yaratmak için kullanıcıya çok daha fazla kullanım alanı bırakıyor. Ek olarak, büyük yazı tipi ızgarası karmaşıklığı gidermek ve ekranı daha okunur hale getirmek için daha konsantre bir görsel odak oluşturuyor. Bu yöntem, kullanıcının görsel deneyimini geliştirmek için ayarların, takvimin, kişi listesinin ve diğer arayüzlerin estetik tasarımını genişletiyor.
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EMUI10 tasarımı, İtalya'dan Morandi gradyanı renk tasarımından ilham alıyor. Sıcak ve yumuşak doku, mükemmel dengelenmiş bir görünüm için eşleştiriliyor. Doğanın yasalarını tasarımında kullanan EMUI10, görsel olarak hoş eğimli yörünge ve geri tepme efekti için dinamik tasarımın temel ilkelerine odaklanıyor. Esnek dokunuş, kavisli hareket ve rahat geçişlerin eklenmesi, kullanıcıların her yönüyle pürüzsüz görsel ve dokunsal bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.
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11EMUI10 ayrıca Windows ve Android arasındaki sınırları sistem seviyesinde kıran, yükseltilmiş bir kablosuz ekran sistemi olan “Çoklu Ekran İş birliği” de getiriyor. Bu özellik, PC ve cep telefonları arasındaki kesintisiz iş birliğini, çoklu ekran etkileşimini, cihazlar arasında sürükleyip bırakma özelliği ile gerçeğe dönüştürüyor. Kullanıcılar artık büyük bir dizüstü bilgisayar ekranından, fare ya da klavye gibi çevre birimlerinden tam anlamıyla faydalanabilirler.
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DÜNYANIN İK 5G ÇİPSETİ: KIRIN 990
Kirin 990 (5G), dünyanın ilk 5G SoC'si ve son kullanıcıların 5G’nin ticarileşmesinin ilk yılında bir adım önde olan üstün 5G bağlantı deneyimine erişmelerini sağlayacak” dedi. “Kullanıcıların 5G çağındaki gelişmiş 5G deneyimlerine yönelik gereksinimlerini karşılamak için, Kirin 990 (5G) performans ve güç verimliliği, AI hesaplama ve ISS açısından tamamen yükseltildi, cep telefonu deneyimlerini yeni bir seviyeye taşıyor.” Kirin 990 ise, daha kapsamlı bir 4G akıllı telefon kullanıcısı grubuna daha iyi deneyimler sunmak için etkileyici bir şekilde yüksek performans, enerji verimliliği, AI yetenekleri ve fotoğrafçılık sunmak üzere tasarlandı.
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Huawei Kirin 990 (5G) aynı zamanda sektörün en kompakt 5G akıllı telefon çözümü özelliğini taşıyor. Son teknoloji 7 nm + EUV üretim süreciyle Kirin 990 (5G), daha küçük bir alan ve daha düşük güç tüketimi sağlayan 5G modem ile entegre edildi. Kirin 990 (5G), hem bağımsız olmayan (NSA) hem de bağımsız (SA) mimarileri ve TDD / FDD tam frekans bantlarını destekleyen ve çeşitli ağların donanım gereksinimlerini karşılamasını sağlayan ilk tam frekans 5G SoC olarak rakiplerinden ayrılıyor. Balong 5000’in mükemmel 5G bağlantı kabiliyetini temel alan Kirin 990 (5G), sektörde eşsiz 5G deneyimi sunan, 2.3 Gbit / sn'lik lider indirme hızı ve 1.25 Gbit / s'lik yükleme bağlantı hızı sunuyor.
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EN İYİ PERFORMANS VE ENERJİ TASARRUFU ÖZELLİKLERİ
Kirin 990, 2.86 GHz'e kadar baskın bir frekansa sahip iki ultra büyük çekirdek, iki büyük çekirdek ve dört küçük çekirdek içeren üç seviyeli bir güç verimliliği yapısına sahip. Ek olarak, Kirin 990 16-çekirdekli Mali-G76 GPU ve akıllı işlem süreci dağıtımı için etkili bir bant genişliği tasarrufu ve düşük güç tüketimi sağlayan yeni sistem düzeyinde Akıllı Önbellek kullanıyor. Oyun tecrübeleri için Kirin 990 (5G), donanım altyapısı ve çözümleri arasında etkin bir iş birliğine olanak sağlayan, endüstri lideri olan Kirin Gaming + 2.0'ı destekliyor.
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MUHTEŞEM FOTOĞRAFÇILIK DENEYİMİ İÇİN YENİLENMİŞ ISP 5.0
Fotoğrafçılığa gelince, Kirin 990 (5G) düşük ışıklı ortamlarda daha parlak ve daha net görüntüler yakalamak için blok eşleştirme ve 3D filtreleme (BM3D), profesyonel düzeyde donanım gürültüsü azaltma (NR) özellikleri yepyeni bir ISS 5.0 ile geliyor. Aynı zamanda, videolarda daha doğru ses işleme için çift alanlı video NR kullanan ilk işlemci olma özelliğini taşıyor. Buna ek olarak, AI segmentasyonunu temel alan gerçek zamanlı video işleme ve görüntü oluşturma gibi özelliklerle görüntü renk çerçevesini çerçeveye göre ayarlayıp sinema kalitesinde görüntüler sunabiliyor.