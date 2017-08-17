İnternet hızı artıyor (DNS: Cloudflare 1.1.1.1)
ntv.com.tr
İnternet güvenliği şirketi Cloudflare, herkesin kullanabileceği yeni bir DNS servisini hizmete soktu. Şirket bu DNS ayarlarıyla bağlantı hızınızı artacağı ve gizlilik için ekstra güvenlik sağlanacağı iddiasında.
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1İnternet kullanıcılarını yakından ilgilendiren haber Cloudflare'den geldi. İnternet güvenliği şirketi Cloudflare, herkesin kullanabileceği yeni bir DNS servisini hizmete soktu.
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2Kendi DNS sunucusu olan 1.1.1.1’i hizmete sokan firma daha hızlı ve güvenlikli internet vadediyor. OpenDNS ve Google DNS'e rakip olan DNS: Cloudflare 1.1.1.1 ike şirket, her 24 saatte bir DNS sorgularını silme sözü veriyor.
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3Cloudflare DNS’in küresel yanıt süresi şu an 14ms’lik bir Ping süresine sahip. Open DNS için bu süre 20ms, Google DNS için ise 34 ms. Ancak aradaki farkın kullanıcı sayısının artması ile dengeleneceğinin de altını çizmekte fayda var.
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4
Peki dünyada kullanıcılarına en hızlı mobil interneti sunan ülkeler hangileri? İşte Global Index'in yayınladığı rapora göre en hızlı mobil internet hızına sahip olan ülkeler...
Birleşik Krallık (Ortalama internet hızı 25.83 Mbps)
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5
Slovakya (Ortalama internet hızı 26.08 Mbps)
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6
Slovenya (Ortalama internet hızı 26.20 Mbps)
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7
Fransa (Ortalama internet hızı 26.47 Mbps)
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8
Latvia (Ortalama internet hızı 26.52 Mbps)
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9
Güney Kıbrıs (Ortalama internet hızı 26.98 Mbps)
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10
Estonya (Ortalama internet hızı 27.38 Mbps)
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11
Makedonya (Ortalama internet hızı 27.80 Mbps)
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12
İtalya (Ortalama internet hızı 28.41 Mbps)
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13
Sırbistan (Ortalama internet hızı 28.43 Mbps)
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14
İspanya (Ortalama internet hızı 28.47 Mbps)
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15
Hırvatistan (Ortalama internet hızı 29.21 Mbps)
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16
Türkiye (Ortalama internet hızı 29.30 Mbps)
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17
Hong Kong (Ortalama internet hızı 30.04 Mbps)
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18
Romanya (Ortalama internet hızı 30.19 Mbps)
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19
Finlandiya (Ortalama internet hızı 30.34 Mbps)
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20
Bulgaristan (Ortalama internet hızı 30.46 Mbps)
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21
Çek Cumhuriyeti (Ortalama internet hızı 30.77 Mbps)
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22
Katar (Ortalama internet hızı 31.56 Mbps)
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23
Tayvan (Ortalama internet hızı 31.58 Mbps)
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24
Litvanya (Ortalama internet hızı 32.06 Mbps)
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25
İsveç (Ortalama internet hızı 32.30 Mbps)
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26
Avusturya (Ortalama internet hızı 32.37 Mbps)
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27
Yunanistan (Ortalama internet hızı 32.53 Mbps)
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28
İsviçre (Ortalama internet hızı 33.54 Mbps)
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29
Çin (Ortalama internet hızı 34.52 Mbps)
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30
Yeni Zelanda (Ortalama internet hızı 35.19 Mbps)
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31
Kanada (Ortalama internet hızı 35.19 Mbps)
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32
Danimarka (Ortalama internet hızı 35.60 Mbps)
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33
Lüksemburg (Ortalama internet hızı 36.39 Mbps)
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34
İzlanda (Ortalama internet hızı 36.84 Mbps)
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35
Belçika (Ortalama internet hızı 37.81 Mbps)
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36
Güney Kore (Ortalama internet hızı 42.09 Mbps)
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37
BAE (Ortalama internet hızı 43.98 Mbps)
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38
Avustralya (Ortalama internet hızı 44.64 Mbps)
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39
Malta (Ortalama internet hızı 44.84 Mbps)
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40
Singapur (Ortalama internet hızı 45.99 Mbps)
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41
Macaristan (Ortalama internet hızı 46.24 Mbps)
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42
Hollanda (Ortalama internet hızı 46.94 Mbps)
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43
Norveç (Ortalama internet hızı 52.59 Mbps)
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44En düşük mobil internet hızına sahip olan ülke ise 3.03 Mbps ile Irak.