iPhone XS'lerde şimdi de şarj hatası çıktı!
DHA, ntv.com.tr
iPhone XS ve XS Max'ten yeni şikayetler gelmeye devam ediyor. Üstelik bu kez ortaya çıkan şarj sorunu, son derece ciddi görünüyor!
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iPhone XS serisinde daha önce ortaya çıkan WiFi bağlantı sorunları nedeniyle pek çok kullanıcının tepkisini çekmiş ve pek çok eleştirinin temelinde yer almıştı.
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Maalesef dünyanın en pahalı akıllı telefon ailesini olan Apple iPhone Xs ve iPhone Xs Max, sadece WiFi sorunlarıyla boğuşmuyor.
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Bahsi geçen cihazlar yalnızca WiFi bağlantı sorunları ile değil; batarya ve şarj sorunları ile de can sıkıyor.
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Geçtiğimiz hafta itibariyle yeni Apple modelleri ciddi sıkıntılarla boğuştu. Apple'ın yeni modelleri hakkında, kullanıcılardan pek çok şikayet geliyor.
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Bazı kullanıcılar, Apple'ın yeni modellerini şarj edemediklerini söylüyor. Sorun şu: Kullanıcılar iPhone Xs ve Xs Max cihazlarını şarj etmeye çalıştığında ortaya çıkıyor.
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Cihazlar; her ne kadar fişe takılı olsa da, eğer ekran açık değilse şarj başlamıyor. Ekran açılıp telefon "uyandırıldığında" ise, şarj işlemi olması gerektiği gibi başlıyor.
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7Apple henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil.