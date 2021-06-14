Japon araştırmacılardan çığır açan "sperm" araştırması: İnsanlar Mars’ta bebek yapabilir

Japonya’da Yamanashi Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, spermler Mars’ta yüzyıllar boyunca hayatta kalabilir.

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında “radyasyonun, dondurularak kurutulmuş ve altı yıl boyunca Uluslararası Uzay İstasyonunda saklanmış bir grup fare spermi” üzerindeki etkileri incelendi.

Uzmanlar daha önce uzaydaki radyasyonunun spermleri yok edeceğine, üremeyi imkansız hale getireceğine ve hatta kansere neden olacağına inanıyorlardı.

Ancak, yeni çalışma kemirgenin üreme sıvısının, yıldızlararası konaklamasından sonra tamamen sağlıklı olduğunu ortaya koydu. Spermleri, Dünya'da X ışınlarına maruz bırakmak bile doğurganlığı etkilemedi.

Araştırmanın başyazarı, dondurularak kurutulmuş spermlerin Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 200 yıla kadar dayanabileceğini tahmin ettiklerini belirterek, “Genetik olarak normal birçok yavru elde edildi” dedi.

Bununla birlikte, çalışmanın yazarlarına göre, bu uzay-seks bulguları, bilim adamlarının Dünya’da azalan kaynaklar ışığında giderek daha önemli gördükleri bir şey olan gezegenler arası bir yaşam formu olma hedefimizde büyük bir adım olabilir.

Wakayama, “Diğer gezegenlere göç etme zamanı geldiğinde, sadece insanlar için değil, hayvanlar ve bitkiler için de genetik kaynakların çeşitliliğini korumamız gerekecek” dedi.

Öte yandan, sperm, uzay boşluğunda uzun süre hayatta kalabilen canlı yapı değil. "Su ayıları" olarak da bilinen tardigradların, yiyecek ve su olmadan uzayda 30 yıl yaşayabildiği ve 150 derecedeki sıcaklıklara dayanabileceği bildiriliyor . Bu durum bilim insanlarının, bu mikroskobik süper kahramanların diğer gezegenlerde de hayatta kalabilecekleri sonucuna varmasına yol açıyor.