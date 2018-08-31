Jennifer Lawrence’ın özel fotoğraflarını çalan hacker'ın cezası belli oldu
ntv.com.tr
2014 yılında ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence’ özel fotoğraflarını çalan iCloud hacker’ının cezası belli oldu.
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2014 yılında patlak veren skandal sonrası Jennifer Lawrence'ın iCloud hesabına sızarak özel fotoğraflarını çalan hacker’ın cezası belli oldu.
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Aralarında Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi ünlülerin de bulunduğu ünlülerin yanı sıra 240 farklı kişinin iCloud hesabına sızarak, özel fotoğraflarını çalan ve internete servis eden George Garofano, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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8 aylık hapis cezasına çarptırılan Garofano, cezasını tamamladıktan sonra bir de 60 saatlik kamu hizmeti yapmak durumunda kalacak.
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Kendisini bir Apple çalışanı olarak göstererek mağdurları ağına düşüren Garofano, yaklaşık 4 yıldır çektiği cezaya ek olarak 8 ayını da tamamladıktan sonra hapisten çıkacak.
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5şantaj veya tehdit yoluyla mağdurlardan isteklerde bulunmaması nedeniyle hacker’ın cezası minimum seviyeden verildi.
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ÜNLÜLER NASIL HACK'LENDİ?
Hollywood yıldızlarının hack'lenmesi ve özel fotoğraflarının internete sızdırılmasının ardından internetin ne kadar güvenli olduğu yeniden tartışmaya açılmıştı.
Ünlü isimlerin nasıl hack'lenmiş olabileceği konusunda ise, çok sayıda teori bulunuyor.
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Bazı iddialara göre, ‘Find My iPhone’ isimli akıllı telefon uygulamasındaki güvenlik açıkları hacker'ların ünlü isimlerin kullanıcı bilgilerine ulaşmalarını sağladı.
Kullanıcı bilgilerini edinen hacker'lar, kolaylıkla ünlü isimlere ait özel fotoğrafları çaldı.
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8Eğer öne sürüldüğü gibi bilgisayar korsanları ünlülerin fotoğraflarına iCloud üzerinden ulaştıysa bu hizmeti kullanan tüm üyelerin bilgileri risk altında.
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9iCloud’un ‘My Photo Stream’ isimli özelliği sayesinde cihazlarınızın internete bağlı olması durumunda çektiğiniz fotoğraflar otomatik olarak sisteme yükleniyor ve kullanıcılar tarafından silinmesi durumunda dahi iCloud sisteminde kalmaya devam ediyor.
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10Uzmanlar, kullanıcılara bu otomatik yükleme özelliğini kapatmalarını öneriyor. İnternetteki bilgilerin nasıl korunacağı konusunda da önerilerde bulunan Uzmanlara göre alınabilecek en iyi önlem güçlü bir şifreye sahip olup her platform için ayrı bir şifre kullanmak.