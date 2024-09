Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor!

Harvard Üniversitesi'nde mülakatlarda sorulduğu iddia edilen bir zeka sorusu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Soruda, "Yedi karısı olan yedi erkek varsa ve her erkeğin ve her kadının yedi çocuğu varsa, toplam insan sayısı kaçtır?" deniyor.



Sorunun yanıtları 21 ile 448 arasında değişiyor. Bazı kullanıcılar, bu sorunun bir kelime oyunu olduğunu ve yanıtların yorumlanma şekline göre değişebileceğini belirtti. Eğer her erkeğin sadece bir eşi varsa, toplam 63 kişi; ancak her erkeğin yedi karısı varsa, toplam 392 kişi olarak hesaplanıyor.



Bir yorumcu, sorunun belirsizliğinin bilinçli olduğunu öne sürdü. Bu tür zeka oyunları, bilgiyi analiz etmeye ve farklı açılardan değerlendirmeye teşvik ediyor. Ancak, bu sorunun gerçekten Harvard Üniversitesi'nden gelip gelmediği doğrulanmış değil.