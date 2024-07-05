Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor!

Birbirinden zor zeka sorularına bir yenisi daha eklendi. Harvard Üniversitesi'nin mülakatında sorulduğu iddia edilen bir soru sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar soruyu yorumla şekline bağlı olarak farklı cevaplar olabileceğini söyledi.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 1

Harvard Üniversitesi'nde mülakatlarda sorulduğu iddia edilen bir zeka sorusu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Soruda, "Yedi karısı olan yedi erkek varsa ve her erkeğin ve her kadının yedi çocuğu varsa, toplam insan sayısı kaçtır?" deniyor.

Sorunun yanıtları 21 ile 448 arasında değişiyor. Bazı kullanıcılar, bu sorunun bir kelime oyunu olduğunu ve yanıtların yorumlanma şekline göre değişebileceğini belirtti. Eğer her erkeğin sadece bir eşi varsa, toplam 63 kişi; ancak her erkeğin yedi karısı varsa, toplam 392 kişi olarak hesaplanıyor.

Bir yorumcu, sorunun belirsizliğinin bilinçli olduğunu öne sürdü. Bu tür zeka oyunları, bilgiyi analiz etmeye ve farklı açılardan değerlendirmeye teşvik ediyor. Ancak, bu sorunun gerçekten Harvard Üniversitesi'nden gelip gelmediği doğrulanmış değil.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 2

Bulmacada, ilk bakışta hepsi aynı görünen, yeşil yapraklarla kaplı onlarca çilek yer alıyor.

Ama dikkatli bakınca bir tanesinin sapının olmadığını görüyoruz.

Göreviniz 15 saniyeden kısa bir sürede farklı çileği bulmak. 

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 3
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 4

Bu resimde toplam iki at var, ikinci atı 10 saniyede bulabilir misiniz?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 5

CEVAP

İkinci at, hayvanın kürkününde yazan "HORSE" kelimesiydi.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 6

Bu güzel çiçeklerin arasındaki sinek kuşunu insanların sadece yüzde 10'u görebiliyor. Sen görebilir misin?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 7
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 8

Bu işlemi yapabilir misiniz? İşlem sırasına dikkat ediniz!

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 9

15'i 3'e bölerek başlayın, sonuç 5 olur. Daha sonra 64'ü 2'ye bölün, sonuç 32 olur. Şimdi denklem 71 - 5 + 5 - 32 olur. Soldan sağa devam edin: 71'den 5'i çıkarın 66 elde edin, sonra 5'i 66'ya ekleyin, sonuç 71 olur ve son olarak 71'den 32 çıkarın. Son cevap 39'dur. Yani, 71 - 15 ÷ 3 + 5 - 64 ÷ 2 = 39

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 10

TikTok'ta görsel illüzyonlarla ünlenen Mia Yilin'in paylaştığı bu resim sayesinde, insanların kişiliği hakkında bir işaret sunabileceği belirtildi.

Resim hem dikey çizgileri hem de öpüşen iki dudağı anımsatıyor.

Mia, insanların görsel illüzyonda ilk gördükleri şeyin kişiliği hakkında bir işaret sunabileceğini iddia ediyor.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 11

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya platformu TikTok'ta görsel illüzyon paylaşımlarında bulunan Mia Yilin platform üzerinde kullanıcıları ikiye böldü.

Bazıları düz çizgi gördüğünü belirtirken, bazıları ise öpüşen dudak gördüğünü söyledi.

İşte Mia Yilin'in resimde ilk öpüşen dudak veya düz çizgi görenler için kişilik analizi. 

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 12

EĞER İLK OLARAK ÇİZGİ GÖRDÜYSENİZ

Mia ilk olarak çizgileri gören insanların kişilik analizlerini "Eğer ilk olarak çizgileri gördüyseniz, o zaman en büyük özelliğiniz nezaketinizdir. Siz mücadele ediyor olsanız bile zor zamanlar geçirenler için kalbiniz acıyor." diye açıkladı.

Bu gücün gelecekte fayda sağlayacağını belirten Mia, "İyiliğiniz sayesinde hayatınızda birçok nimet ve sürprizle karşılaşacaksınız. Hassas bir zihne sahip duyarlı bir insansınız. Başkalarının duygularını kolayca anlayabiliyorsunuz ve diğer insanlara ve onların ilişkilerine büyük önem veriyorsunuz." dedi.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 13

ÖPÜŞEN DUDAKLARI GÖRDÜYSENİZ

Ardından içerik oluşturucu, ilk olarak öpüşen dudakları gören kullanıcıların kişilik analizleri için şu ifadeleri kullandı;

"Eğer ilk kez dudakların öpüştüğünü gördüyseniz, o zaman geleceğinizde büyük zorluklar olmayacaktır. Karşınıza engeller çıksa bile, bunları kolaylıkla aşacaksınız.

Yiyecek, para, barınma veya giyecek konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Yaşlandıkça daha müreffeh olacaksın. Çocukluğunuzdan beri başkalarına karşı hep çok sorumluluk sahibi oldunuz.

Kariyerinizde en çok ihtiyaç duyduğunuz anda destek ve yardım alacaksınız, sıkı çalışmaya devam ettiğiniz sürece işler daha da iyiye gidecektir"

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 14

Bilişsel işlevleri yüksek tutmak için günlük bir bulmaca ile zihin egzersizi yapmak önemlidir, bu nedenle görseldek zeka oyunu düşündüğünüzden daha faydalı olabilir.

Şapka takan üç kişiyi 30 saniyeden kısa sürede bulabilir misiniz?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 15
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 16

Bu zorlu yeni zeka oyunu, gözlerinizi düzinelerce latte arasında balkabaklı latteyi bulmaya zorluyor.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 17
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 18

38 sayısını 10 saniyede bulabilir misiniz?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 19
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 20

Kaç tane üçgen var? Her parçanın kendi üçgenini oluşturabileceğini, daha sonra başka bir parçayla eşleştirildiğinde başka bir üçgen oluşturabileceğini unutmayın.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 21
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 22

Kakadu papağanlarının arasında kaç tane beyaz güversin var?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 23
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 24

Resimdeki ilk satırda 7 = 42, sonraki iki satırda ise sırasıyla 6 = 30 ve 5 = 20 yazmaktadır. Ancak, dizinin son eklemesi yapılmamış, '3 =' işleminin ardından gelen sayının cevabını bulmanız istenmiştir.

Bulmaca ilk başta oldukça zor gibi görünse de, görseldeki sayılar arasında bir ilişki kurduğunuzda, dördüncü satırın çözümünü hızlı bir şekilde yapacaksınız.

İngiliz Daily Mirror gazetesine göre ileri ve üstün zekaya sahip kişiler bu sorunun cevabını 11 saniyenin altında veriyor.

Siz de onlar arasında yer alıyor musunuz? 

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 25

Her sayı kendisinden önce gelen rakamla çarpılır, yani 7 = 42 ise, 7, 6 ile çarpılarak 42 elde edilir. Benzer bir şekilde,6 = 30 sayısı da kendisinden önceki sayı olan 5 ile çarpılarak 30 sayısını verir. 

5 = 20 işlemi de 5 x4 çarpımının bir sonucudur. Bu mantıkla gidildiğinde 3’ün de kendinden önceki sayı ile çarpılması gerekir, yani 3 x 2 = 6.

Dolayısıyla sorunun yanıyı 6’dır. 

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 26

Yeni bir optik illüzyon, insanların görüntüde ilk olarak hangi hayvanı gördüğüne bağlı olarak onların ne tür bir kişiliğe sahip olduğunu ortaya çıkardığını iddia etti. 

Söz konusu resim, bu hafta bir sosyal medya platformunda 450 binden fazla takipçisi olan Mia adlı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. 

Yapılan paylaşımnda, görselde ilk önce hangi hayvanı gördüklerine bağlı olarak insanların içe dönük mü olduklarının anlaşıldığı belirtildi. Bununla birklikte görselde, bir aslan ve zebralar bulunuyor.  Peki siz ilk önce hangi hayvanı gördünüz?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 27

CEVAPLAR

Mia ilk olarak, fotoğrafta ilk önce zebraları gören kişilerin dışa dönük insanlar olduğunu belirterek,  "Eğer ilk olarak iki zebrayı gördüyseniz, sohbet etme ve arkadaşlık kurma konusunda harikasınız demektir.Başkalarının ne duymak istediğini her zaman biliyorsunuz ve sonuç olarak onları kendi isteğinize göre yönlendirebiliyorsunuz. Ancak, daha derin sorunlar söz konusu olduğunda, yalnızca 'yakın arkadaşlarınıza ve ailenize' güvenmeyi seviyorsunuz.” dedi. 

Ardından Mia, aslanı ilk olarak  görmenin ne anlama geldiğini açıkladı:

 "Eğer resimde  ilk olarak aslanı gördüyseniz, arada bir arkadaşlarınızla takılmayı seven biri olsanız da, özünde daha çok içe dönüksünüz ve yalnız geçirdiğiniz zamana değer veriyorsunuz demektir. Başkalarına karşı sesinizi nadiren yükseltiyorsunuz çünkü sadece yüksek sesle konuşmanın bir şey kazandırmayacağını biliyorsunuz.” dedi. 

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 28
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 29
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 30

Papağanların arasındaki kelebeği bulabilir misiniz?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 31
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 32

“Gizli daireler” içeren bir optik illüzyon sosyal medyada viral oldu. “Sandık İllüzyonu” adı verilen illüzyona sahip fotoğraf, ilk bakışta, özellikle eski binaların tavanları süsleyen gömme panelleri tasvir ediyor gibi görünüyor ve içerisinde daireleri algılayabilmek ilk bakışta neredeyse imkansız. 

Ancak, dikkatli bakıldığında görselde 16 dairenin olduğu görülüyor. Peki bunların nerede olduğunu 10 saniyenin altında tespit ederek, diğer insanlardan daha iyi bir gözlem yeteneğine sahip olduğunuzu kanıtlayabilir misiniz?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 33

GÖRMEK ORTALAMA 45 SANİYE SÜRÜYOR

Sandık İllüzyonu, 2006 yılında ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi'nde psikoloji ve görsel gelişim profesörü olan Anthony Norcia tarafından oluşturuldu. Profesör Norcia, "Bu görüntüye ilk kez bakanlar her zaman arka plandan ayrılmış 16 daireyi görmüyorlar. Bunun yerine, sıklıkla ‘kapı panelleri’ olarak tanımladıkları onlarca dikdörtgen görüyorlar.“ dedi. 

Norcia araştırmasında görüntüyü yaklaşık 100 kişiye gösterdiğini ve bu kişilerin daireleri görmesinin ortalama 45 saniye sürdüğünü belirtti.  Ancak, Norcia katılımcıların, çok daha uzun sürede, bazılarının ise sadece 10 ila 15 saniye gibi çok kısa bir süre sonra daireleri fark ettiğini söyledi. 

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 34

Oyulmuş bal kabakları ve mutfak eşyalarının arasına kamufle olmuş hayaleti 11 saniyede bulabilecek misiniz?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 35
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 36

CEVAPLAR

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 37

Bahar ayları yaklaşıyorken,  İngiltere merkezli moda perakendecisi Quiz, mor, pembe ve kırmızı çiçeklerden oluşan bir bulmaca tasarladı. Quiz, sosyal medya kullanıcılarından görselde gizlenen çantayı bumasını istedi. Rekorun ise 12 saniye olduğu açıklandı. Peki siz 12 saniyenin altında görselde gizlenen çantayı bulabildiniz mi? Eğer yanıtınız 'evet' ise oldukça dikkatli birisiniz ve toplumun yüzde10'luk bir kesimindensiniz. 

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 38

Görsele dikkatli bir şekilde baktınızda çantanın, sol alt köşede olduğunu anlayabilirsiniz.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 39

Yazılım şirketi iCompario tarafından hazırlanan görsel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Akıllara durgunluk veren optik illüzyon, arka plana çizgiler yerleştiren Munker-White konsepti kullanılarak üretildi. İnsan gözleri, sadece nesnelerin renklerini değil, aynı zamanda nesneyi çevreleyen renkleri de dikkate aldığından her kullanıcı görselde farklı sayıda renk gördü. 

Peki siz kaç tane renk görüyorsunuz?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 40

iCompario,  "Her ne kadar farklı renklerde yakıt pompaları varmış gibi görünse de,  sadece beş farklı renkte yakıt pompası var ve her sıradaki pompaların renkleri önceki sıradakiyle tamamen aynı.” yanıtını verdi. Yakıt pompalarının rengi, görselin  üzerideki çizgilerde kullanılan renge bağlı olarak algılanıyor. Örneğin, kırmızı bir çizgi yakıt pompasına farklı bir renk algısı veriyor.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 41

Bununla birlikte, Munker-White konsepti, 2019'da kırmızı, mavi ve yeşil çizgilerin arasında yüzen,  farklı renklerde küreler gösteren başka bir optik illüzyonu oluşturmak için kullanıldı. Peki sizce buradaki küreler aslında kaç farklı renge sahip?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 42

 Prof. Dr. David Novick'e göre, başlangıçta çeşitli renklerde görünen kürelerin hepsi aynı renktedir.

Novick, oluşturduğu görsel için "Sarımsı, kırmızımsı ve mor gibi görünen ama aslında tamamen aynı açık kahverengi temel renge (RGB 255,188,144) sahip kürelerden oluşan üç renkli bir konfeti illüzyonu" yorumunda bulundu.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 43

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 44

Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 45

Uluslararası düzeyde IQ testi yapan bir kurum kavşakta bulunan 7 arabalı zincirin nasıl çözüleceğini sordu.

Peki trafiği temizlemek için hangi aracın kaldırılması gerekiyor?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 46

Kavşaktaki 1 ve 2 nolu araç güneye doğru,

4 ve 5 nolu araç batıya doğru,

6 ve 7 nolu araç kuzeye doğru giderken sadece 3 nolu araç doğu istikametinde gidiyor.

Zeka testinin cevabıysa '3 numaralı arabanın trafikten kaldırılması' olacak. 

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 47

Fotoğraftaki küçük, birbirine bağlı gri kareleri yalnızca 10 saniye durdurarak beyninize meydan okuyabilir misiniz? 

Japonya'daki Ritsumeikan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Akiyoshi Kitaoka’ya bu herkesin usta olamayacağı bir beceri. Fotoğraftaki optik illüzyonu yalnızca her 100 kişiden biri algılayabiliyor. 

Öte yandan, Kitaoka’ya göre bu tür optik illüzyonlar tarih öncesi sanatçıların, atların ve bizonların mağara çizimlerine hacim ve derinlik eklemek için kayanın doğal çıkıntılarını kullandıkları son 20 bin yıldır insanlık tarihinin bir parçası oldu.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 48

Resimdeki kareler aslında hareket etmiyor. Ancak, fotoğraftaki optik yanılsama, beynimizde  görsel yollarda hareket algılayan nöronları yapay olarak etkinleştiren parlaklık tabanlı kenarlarla düzenlenmiş. Bu da gözlerimizin ışıktaki değişikliğini hareket olarak okumasına yol açıyor.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 49

100 kişiden sadece iki kişi fark edebiliyor...

Uzmanlar 10 saniye içinde bu görseli çözüme kavuşturanın üstün zekalı olduğunu söylüyor. 

Peki, resimdeki kuşlar nerede?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 50

Resme bir de tersten bakın.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 51

Son işlemde sonuç kaç olmalı?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 52
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 53

Zebraların siyah ve beyaz çizgilerine saklanan porsuk nerede?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 54
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 55

Sizce kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 56

Merdivenlerin yapısına bakıldığında kedinin aşağıya indiği açık bir şekilde görülüyor.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 57

Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.

Tekli koltuk sizce nerede? 

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 58
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 59

Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor? 

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 60

Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor. 

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 61

Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.

İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 62

Kayıp rakam hangisi?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 63

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 64
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 65

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 66
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 67

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 68
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 69

Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 70
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 71

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 72
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 73

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 74
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 75

Ekmek kızartma makinesini bulun

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 76
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 77

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 78
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 79

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 80
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 81

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 82
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 83

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 84
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 85

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 86
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 87

Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 88
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 89

Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 90
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 91

Bu karede hangi harfi görüyorsun?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 92
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 93

Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 94

Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 95

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 96

Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 97

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 98

Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 99

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 100
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 101

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 102
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 103

Resimdeki uğur böceği nerede?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 104
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 105

Kutuların hangisinde para var?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 106

Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 107

Kedinin sahibi kim?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 108

Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 109

Avcıların aradığı geyik nerede?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 110
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 111

Eksik parça hangisi?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 112

2 numara

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 113

Hedef tahtalarından hangisi farklı?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 114

Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 115

Şekil 1: Kaleminizi başparmak, işaret parmağı ve orta parmak arasında tutarsanız, kalem tutma tarzı kişilik özellikleriniz ikili bir kişiliğe sahip olduğunuzu gösterir. Bazen insanlara karşı aşırı derecede eleştirelsiniz, bazı günlerde ise son derece kibar ve cömertsiniz. Bazen mutlu ve halinden memnunsunuz, bazı günler ise her küçük şeye sinirleniyorsunuz. 

Şekil 2: Kaleminizi işaret ve orta parmağınız arasında tutarsanız, kalem tutma tarzı kişilik özellikleriniz, anları dolu dolu yaşamayı sevdiğinizi ortaya koyuyor. Çayınızı veya içeceğinizi yudumlamak kadar basit bir şeyin bile keyfine varacaksınız. Affetmek ve unutmak için hızlısın. Hayatın kin beslemek veya enerjinizi olumsuz duygulara harcamak için çok kısa olduğuna inanabilirsiniz.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 116

Şekil 3: Kaleminizi başparmağınız üst üste gelecek şekilde tutarsanız, kalem tutma tarzı kişilik özellikleriniz oldukça hırslı ve istekli olduğunuzu gösterir. İstediğinizi elde etmek için herhangi bir sınırlamaya veya eksikliğe izin vermiyorsunuz. Yine de, duygularınızdan çok fazla etkilenme sorununuz var. Kendinizi ezici düşünce ve duygulara kapılmış halde bulabilirsiniz. Ayrıca kendinizi bir şeyleri aşırı analiz ederken veya fazla düşünürken bulabilirsiniz. Stresli durumlarda endişeli olabilirsiniz.

Şekil 4: Kaleminizi işaret parmağınız ile baş parmağınız arasında tutarsanız, kalem tutma tarzı kişilik özelliklerin gizemli biri olduğunu ortaya koyuyor. İnsanlar ve şeyler hakkında yeni şeyler öğrenmeyi ve kendiniz hakkında çok fazla veya hiçbir şey söylemeden yeni deneyimler kazanmayı seviyorsunuz. İnsanlara kendi hızınızda ve ruh halinizde karışıyorsunuz. Bazen dışa dönük, bazen de sessizce oturup her şeyi gözlemleyeceksiniz. Yine de bir şekilde bir eğlence ortamının hayatı oluyorsun. Bilgiyi özümsemek için sonsuza kadar açsınız. Yeni konseptler ve yeni yerler keşfetmeyi seviyorsunuz. Ancak duygusal olarak çok korunuyorsunuz. 

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 117

Bu karedeki tekli koltuk nerede?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 118
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 119

Resimde gizlenmiş kitap nerede?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 120
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 121

Bu resimde de bir poker pulu saklı

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 122
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 123

Bu resimdeki kalem nerede?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 124
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 125

Farklı görünen kediyi bulun

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 126
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 127

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 128
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 129

Hangisi diğerlerinden farklı?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 130
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 131

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 132
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 133

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 134
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 135

Farklı olan resmi bulun.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 136
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 137

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 138
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 139

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 140
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 141

Hangi at diğerleri gib değil?

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 142
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 143
Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor! - 144
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