Kaktüs kaçakçıları çöllerde ağaç bırakmıyor

Güney Amerika'dan Avrupa'ya doğru akıllara gelmeyen bir kaçakçılık yolu tespit edildi. Atacama Çölü'ndeki nadir kaktüsler başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok noktasında alıcı buluyor.

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ntv.com.tr 24.05.2021 - 15:00

Fildişi, fangolin, kaplan kemikleri, fosiller, nadir taşlar ve hayvan boynuzları...

Bunların hepsi uluslararası kaçakçılığın merkezindeki ürünler. Ancak kaçırılan daha birçok şey bulunuyor. Pek çok kimsenin aklına gelmese de çöl bitkisi kaktüs de bunlardan biri.

New York Times'da yer alan habere göre geçen yıl İtalya'da düzenlenen Atacama Operasyonu'nda milyonlarca liralık nadir kaktüsler ele geçirildi.

Adını Şili'deki Atacama Çölü'nden alan operasyonda ele geçirilen bitkilerin çoğu yine aynı çölden getirilen kaktüslerden oluşuyor.

İtalya'da bir kaktüs kaçakçılığını engellemek için çalışan bir sivil toplum örgütünde görev alan Andrea Cattabriga son operasyonun 30 yıldaki en büyük kaktüs baskını olduğunu aktardı.

Şubat 2020'deki operasyonda ele geçirilen kaktüslerin değerinin ise 1.2 milyon dolar olduğu ve bazıları dünyanın en nadir türlerinden olan binden fazla kaktüsün ele geçirildiği belirtildi.

Kaktüsler milyonlarca yıllık sert iklim koşullarında hayatta kalabilecek şekilde evrimleşiyorlar. Türlerin çoğu bulundukları bölgeye özgü.

Aynı çöl içerisinde birçok farklı tür de bulunabiliyor. Bazı kaktüs türleri birkaç yüz metrelik alanda yetişiyor.

Dünyadaki kaktüs türlerinin neredeyse yüzde 30'u yokolma tehlikesi altında. Şekil ve boyut itibariyle çok değişkenlik gösteren bu türün heveslisi de çok.

Bu da özellikle de tehlike altındaki türler için bir karaborsanın oluşmasına neden oluyor.

PANDEMİ ETKİSİ



Corona virüs pandemisi evde kalan insanları birçok farklı hobi edinmeye yöneltti. Bunlardan biri de bitki beslemek.

Kaktüs ve sukulent uzmanı Bárbara Goettsch'a göre benzersizliği ve azlığı nedeniyle kaktüsler en çok ilgi gören bitkilerden oldu.

eBay, Instagram, Etsy ve Facebook gibi satış platformlarında nadir türler yasak olmasına rağmen bazen satışa çıkabiliyor.

İTALYA'DAKİ YASAL BOŞLUKLAR



2020'deki sevkiyatı kaptıran kaçakçı Andrea Piombetti 2013 yılında da yakalandı. Ancak İtalya'da bu tür kaçakçılıklara maksimum 4-5 yıl ceza veriliyor.

Aynı zamanda yavaş işleyen bürokrasi nedeniyle suçlar bazen cezasız kalabiyor.

Andrea Piombetti'ni 2013 yılında 600 kadar kaktüs yakalattığı ama iki ülke arasındaki bürokratik süreçlerin uzması nedeniyle ceza almadığı belirtildi.