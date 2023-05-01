Kayıp milyarder Jack Ma ortaya çıktı: İşte Alibaba'nın kurucusunun yeni mesleği

2020'DE ÇİN HÜKÜMETİ'NİN KIZDIRDIKTAN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Diğer taraftan, Ma'nın kamuya dönük bir role geri dönmesi, Ekim 2020'de Çin'in finansal düzenleme sistemini eleştirdiği ve Çin bankalarının "rehinci" zihniyetiyle çalıştığını iddia ettiği bir konuşma sırasında Çinli yetkilileri kızdırmasından iki yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşti. Açıklamalarından, günler sonra Ma’nın şirketi Ant Group'un 37 milyar dolarlık halka arzı Çin hükümeti tarafından iptal edildi.