Mars'ta yaşama dair yeni işaret: Killi tortullar

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre kil, minimum su buharlaşmasıyla nötr pH koşulları altında oluştuğu için suyun uzun süreli varlığına işaret ediyor.



Ekip, suyun burada yaklaşık 3,8 milyar yıl öncesinden yaklaşık 2,5 milyar yıl öncesine kadar, Mars tarihinin büyük bir uzantısı olarak aktığını düşünüyor.