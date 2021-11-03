Mideyi rahatsız eden yiyecekleri tespit eden cihaz geliştirildi

Hazım problem, mide krampları ve kabızlık gibi problemler hassas bağırsak sendromunun göstergeleri. Dünya üzerinde her 10 kişiden birinde hassas bağırsak sendromu görüşdüğü tahmin ediliyor.



Bunun bir tedavisi yok ancak diyetle kontrol altına alınabilir. Bu ise oldukça zorlu bir süreç çünkü herkesin bünyesini farklı bir yiyecek tetikleyebilir.