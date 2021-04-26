Musk'tan Mars açıklaması: Gidenler muhtemelen ölecek

SpaceX'in CEO'su Musk, insanlı Mars görevlerine ilişkin korkutan bir tahminini paylaştı. Musk, ilk grupta giden insanlardan bazılarının muhtemelen öleceğini söyledi.

ntv.com.tr 26.04.2021 - 09:33

Musk'tan Mars açıklaması: Gidenler muhtemelen ölecek - 1
Uzay şirketi SpaceX'in sahibi Elon Musk, insanlı Mars görevlerine dair önemli bir açıklamada bulundu.
Musk'tan Mars açıklaması: Gidenler muhtemelen ölecek - 2
İnsanlığın Ay'a ayak basmasının ardından bilim insanlarının en büyük hedefi Mars'a gitmek. Kızıl Gezegen'e yapılacak insanlı görevle ilk defa insanlık başka bir gezegene ayak basmış olacak.
Musk'tan Mars açıklaması: Gidenler muhtemelen ölecek - 3
Son olarak NASA'nın Perseverence uzay aracı Kızıl Gezegen'e iniş yaptı ve numune topluyor.
Musk'tan Mars açıklaması: Gidenler muhtemelen ölecek - 4
İnsanlı görevlerin ise 2030 yılında başlaması hedefleniyor. Asıl görev ise uzun vadede Mars'ta bir koloni kurmak.
Musk'tan Mars açıklaması: Gidenler muhtemelen ölecek - 5
Milyarder girişimci Elon Musk, bu amaç uğruna en fazla yatırım yapan insanların başında geliyor.
Musk'tan Mars açıklaması: Gidenler muhtemelen ölecek - 6
Ancak Musk keşfe ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Elon Musk, Mars'a gidecek ilk kişilerin muhtemelen öleceğini söyledi.
Musk'tan Mars açıklaması: Gidenler muhtemelen ölecek - 7
Musk, SpaceX'in gelecekte Mars'a turizm uçuşları da düzenleyeceğini aktardı.
Musk'tan Mars açıklaması: Gidenler muhtemelen ölecek - 8
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Moxie isimli aracı Mars'ta koloni için önemli bir adım attı. Moxie, Kızıl Gezegen'de oksijen üretmeyi başardı.
Musk'tan Mars açıklaması: Gidenler muhtemelen ölecek - 9
Bilim insanları Ay'a kurulacak bir uzay istasyonuyla Mars'a insanlı uçuşlara gerçekleştirmeyi planlıyor.
Musk'tan Mars açıklaması: Gidenler muhtemelen ölecek - 10
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görevi 2024'te sonra erecek. Sonrasında bu istasyonun Ay'a taşınması hedefleniyor.

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