NASA'dan yeni araştırma: Jüpiter’in uydusu Europa'da yaşam olabilir

NASA JPL'de Europa araştırmasına odaklanan ve çalışmanın bir parçası olmayan bilim insanı Kevin Hand ise “Europa'nın yüzeyinde oksijen gibi yararlı bileşikler olduğunu biliyoruz, ancak bunlar onu yaşamın onları kullanabileceği aşağıdaki okyanusa mı indiriliyor? Hesse ve işbirlikçilerinin çalışmasında, cevap ‘evet’ gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.