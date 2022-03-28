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NASA'dan yeni araştırma: Jüpiter’in uydusu Europa'da yaşam olabilir

ABD’de yer alan Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Texas Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Jüpiter'in uydusu Europa'nın buzlu kaplı okyanuslarında, Dünya okyanuslarına benzer oranda oksijen bulunuyor olabilir. Bilim insanları, bu durumun Europa'nın çeşitli organizmalara ev sahipliği yapabileceğini ve uzayda yaşama ilişkin soruların yanıtı olabileceğini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 28.03.2022 - 15:55

NASA'dan yeni araştırma: Jüpiter’in uydusu Europa'da yaşam olabilir - 1

Geophysical Research Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, Europa’nın dörtte birini kaplayan çatlaklar, sırtlar ve buz bloklarından oluşan  arazisinin  altında uzaylı yaşamını sürdürmeye potansiyel olarak yardımcı olabilecek koşulların bulunduğunu düşündüklerini açıkladı.

NASA'dan yeni araştırma: Jüpiter’in uydusu Europa'da yaşam olabilir - 2

Bununla birlikte bilim insanları, Europa'nın okyanusuna getirilen oksijen miktarının, bugün Dünya okyanuslarındaki miktarla eşit olabileceğine inandıklarını aktardı.

NASA'dan yeni araştırma: Jüpiter’in uydusu Europa'da yaşam olabilir - 3

Teksas Üniversitesi’ne bağlı UT Jackson Yerbilimleri Okulu Jeolojik Bilimler Bölümü'nde profesör olan baş araştırmacı Marc Hesse, “Araştırmamız bu süreci mümkün olanın alanına koyuyor. Europa’nın yeraltı okyanusu uzaydaki yaşama ilişkin sorularımızı yanıtlayabilir” diye konuştu.

NASA'dan yeni araştırma: Jüpiter’in uydusu Europa'da yaşam olabilir - 4

OKSİJEN İLE ÇEŞİTLİ BESİNLER BULUNDU

Diğer taraftan araştırmacılar, Europa’nın uzaylı yaşamı aramak için en iyi nokta olduğunu, gök cisminde besin görevi görebilecek kimyasallarla birlikte oksijen ve su belirtileri tespit ettikleri söyledi.  Ayrıca, Europa’nın yaklaşık 24 km kalınlığında olduğu tahmin edilen buz kabuğu, Güneş ışığı ve Jüpiter'in buzlu yüzeye çarpan yüklü parçacıkları tarafından üretilen su ve oksijen arasında bir bariyer görevi görüyor.

NASA'dan yeni araştırma: Jüpiter’in uydusu Europa'da yaşam olabilir - 5

Hesse, “Okyanusta bildiğimiz yaşam varsa, oksijenin ona ulaşmasının bir yolu olmalı. Mevcut kanıtlara dayanan en makul senaryonun, oksijenin tuzlu su veya tuzlu su ile taşınması olduğuna inanıyorum” dedi.

NASA'dan yeni araştırma: Jüpiter’in uydusu Europa'da yaşam olabilir - 6

Diğer taraftan Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Jet İtki Laboratuvarı’nda (JPL) araştırma bilimcisi olan ortak yazar Steven Vance, Europa'nın okyanusundaki oksijen seviyelerini Dünya okyanuslarındakilere benzer halde olabileceğini söyledi.

NASA'dan yeni araştırma: Jüpiter’in uydusu Europa'da yaşam olabilir - 7

Vance, “Bu durum Europa’daki oksijenin dünyadaki yaşamı destekleme potansiyeli hakkında umutları artırıyor. Buzun hemen altında yaşayan bir tür organizmayı düşünmek cezbedici" açıklamasını yaptı. Vance ayrıca, NASA'nın yaklaşmakta olan 2024 Europa Clipper misyonunun, Jüpiter’in buzlu uydusunda yaşam için oksijen ve diğer bileşenler için tahminlerin iyileştirilmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

NASA'dan yeni araştırma: Jüpiter’in uydusu Europa'da yaşam olabilir - 8

NASA JPL'de Europa araştırmasına odaklanan ve çalışmanın bir parçası olmayan bilim insanı Kevin Hand ise “Europa'nın yüzeyinde oksijen gibi yararlı bileşikler olduğunu biliyoruz, ancak bunlar onu yaşamın onları kullanabileceği aşağıdaki okyanusa mı indiriliyor? Hesse ve işbirlikçilerinin çalışmasında, cevap ‘evet’ gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

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