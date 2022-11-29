NASA'nın Ay görevi rekor kırdı: En uzak noktaya uçtu

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Artemis 1 görevii ilk uzay uçuşunun başlamasından iki haftadan kısa bir süre sonra rekor kırmaya başladı. NASA, Orion kapsülünün, insanları taşımak için tasarlanmış herhangi bir uzay aracı tarafından Dünya'dan kat edilen en uzak mesafe rekorunu kırdığını doğruladı. 26 Kasım’da Orion, Nisan 1970'te Apollo 13 tarafından belirlenen rekoru geçerek Dünya'dan 434 bin 523 kilometre uzaklığa ulaştı.

NASA'nın Ay görevi rekor kırdı: En uzak noktaya uçtu - 1

NASA'nın tarihi Artemis I misyonunun merkezinde yer alan Orion uzay aracı, 26 Kasım’da Dünya'dan en uzak mesafesine ulaştı ve insanları taşımak için tasarlanmış bir uzay aracının şimdiye kadar kat ettiği maksimum mesafe rekorunu alt üst etti.

NASA'nın Ay görevi rekor kırdı: En uzak noktaya uçtu - 2

NASA, Orion kapsülünün Dünya'dan yaklaşık 434 bin 523 kilometre olan Ay etrafındaki mürettebatsız görevinin orta noktasına ulaştığını doğruladı. Bu, kapsülün Ay’In uzak tarafının 64 bin 374 kilometre ötesine yaklaştığı anlamına geliyor.

NASA'nın Ay görevi rekor kırdı: En uzak noktaya uçtu - 3

APOLLO 13'ÜN REKORUNU KIRDI

İnsanlı bir uzay aracının kat ettiği en uzak mesafeye ilişkin önceki rekor, 1970 yılında Apollo 13 görevi sırasında kırılmıştı. Apollo 13 Dünya’dan 400 bin 171 kilometre uzaklaşmıştı.

NASA'nın Ay görevi rekor kırdı: En uzak noktaya uçtu - 4

Bununla birlikte, 16 Kasım'da ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Artemis 1 görevinin amacını, Orion kapsülünü sınırlarına kadar test ederek aracın güvenli bir şekilde insanları barındırmaya hazır olmasını sağlamak oluşturuyor.

NASA'nın Ay görevi rekor kırdı: En uzak noktaya uçtu - 5

Deneme çalışması, NASA'nın 1970'lerden bu yana ilk kez astronotları Ay yüzeyine döndürmeyi amaçlayan daha geniş Artemis programının bir parçası.

NASA'nın Ay görevi rekor kırdı: En uzak noktaya uçtu - 6

NASA Orion Program Yöneticisi Howard Hu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, genel olarak Orion kapsülünün performansının "olağanüstü" olduğunu söyledi. Hu, ayrıca uzay aracının, gerçekten ihtiyaç duyduğundan yaklaşık yüzde 20 daha fazla güç üretme gibi bazı açılardan beklentileri aştığını kaydetti.

NASA'nın Ay görevi rekor kırdı: En uzak noktaya uçtu - 7

Öte yandan, Artemis I görevi başarılı olursa, NASA, 2024'te gerçekleştirilmesi planlanan Artemis II görevinde uçmak için bir mürettebat seçecek.

NASA'nın Ay görevi rekor kırdı: En uzak noktaya uçtu - 8

İNSANLAR NE ZAMAN YENİDEN AY'A AYAK BASACAK?

Artemis II, astronotları Artemis I ile benzer bir yörüngeye göndermeyi amaçlayacak ama astronotlar bu görev esnasında Ay yüzeyine inmeyecek. 2025 için planlanan Artemis III görevinin sonunda insanların Ay’a yeniden ayak basması bekleniyor.

NASA'nın Ay görevi rekor kırdı: En uzak noktaya uçtu - 9
NASA'nın Ay görevi rekor kırdı: En uzak noktaya uçtu - 10

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