NASA'nın kargo gemisi istasyona kenetlendi

NASA ve SpaceX ortaklığında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen kargo uzay aracı istasyona başarılı bir şekilde kenetlendi. Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) ve SpaceX ortaklığında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen 3 tonluk kargo uzay aracının, istasyona başarılı bir şekilde kenetlendiği bildirildi. SpaceX'in içinde 128 yavru mürekkep balığı, binlerce su ayısı ile güneş panelleri gibi pek çok malzeme bulunuyor. Öte yandan aracın içinde, yedi astronot için limon, soğan, avokado ve domates de yer alıyor. Kargo SpaceX'in Falcon roketiyle Perşembe günü Cape Canaveral üssünden fırlatılmıştı. İşte NASA ve SpaceX ortaklığında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen kargo uzay aracı...