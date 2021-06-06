NASA'nın kargo gemisi istasyona kenetlendi

NASA ve SpaceX ortaklığında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen kargo uzay aracı istasyona başarılı bir şekilde kenetlendi.

NTV Haber 06.06.2021 - 15:30

NASA'nın kargo gemisi istasyona kenetlendi - 1
Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) ve SpaceX ortaklığında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen 3 tonluk kargo uzay aracının, istasyona başarılı bir şekilde kenetlendiği bildirildi.
NASA'nın kargo gemisi istasyona kenetlendi - 2

SpaceX'in içinde 128 yavru mürekkep balığı, binlerce su ayısı ile güneş panelleri gibi pek çok malzeme bulunuyor.

NASA'nın kargo gemisi istasyona kenetlendi - 3

Öte yandan aracın içinde, yedi astronot için limon, soğan, avokado ve domates de yer alıyor.

NASA'nın kargo gemisi istasyona kenetlendi - 4
Kargo SpaceX'in Falcon roketiyle Perşembe günü Cape Canaveral üssünden fırlatılmıştı.
NASA'nın kargo gemisi istasyona kenetlendi - 5
İşte NASA ve SpaceX ortaklığında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen kargo uzay aracı...
NASA'nın kargo gemisi istasyona kenetlendi - 6
NASA'nın kargo gemisi istasyona kenetlendi - 7
NASA'nın kargo gemisi istasyona kenetlendi - 8
NASA'nın kargo gemisi istasyona kenetlendi - 9
NASA'nın kargo gemisi istasyona kenetlendi - 10
NASA'nın kargo gemisi istasyona kenetlendi - 11
NASA'nın kargo gemisi istasyona kenetlendi - 12

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