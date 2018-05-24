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Papua Yeni Gine Facebook'u yasaklıyor (Porno içerikler araştırılacak)

Papua Yeni Gine, 1 ay boyunca Facebook'a girişleri yasaklayacağını açıkladı.

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    Papua Yeni Gİne İletişim Bakanı Sam Basil, sosyal medya devi Facebook'un ülke çapında bir ay boyunca yasaklanacağını duyurdu. 

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    Bakan Basil, platformda porno içerik ve yalan haber paylaşanların tespit edileceğini, gelecekte de Facebook'a rakip sosyal medya platformu kurulabileceğini açıkladı. 

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    Yasağın başlayacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

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    8 milyon nüfuslu ülkede, 800 bine yakın aktif internet kullanıcısı var. 

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