Plüton'da bilim insanlarını şaşırtan keşif: Buz volkanları tespit edildi

UZAYDAKİ DİĞER VOLAKANİK YAPILARDAN FARKLILIK GÖSTERİYOR

Bu nedenle Singer ve meslektaşları onlara volkan deme konusunda temkinli davrandılar. Singer, “Buzlu volkanizmaya sahip olmak büyük bir iddia olarak kabul ediliyor. Teorik olarak mümkün, ancak Güneş sisteminde farklı bir örnek yok ve diğer gezegenlerdekilerin hepsi gerçekten farklı görünüyor ve Plüton'daki özelliklere sahip değil" dedi.

Bu ilk görüntüler 2015'te geri gönderildiğinden, kompozisyon ve topografik verilerle birlikte çok daha fazlası geldi. Tüm bunları bir araya getiren ekip, görünüşleri ve davranışları Dünya'da bulunanlardan çok farklı olsa da, bu olağandışı özelliklerin gerçekten de volkanlar olduğu sonucuna vardı.