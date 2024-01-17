Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Falcon 9 ile ISS’e gidiyor
NASA, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapacağı yolculuğun programını duyurdu.
NASA, Türkiye'den F-16 pilotu Alper Gezeravcı, ABD’den komutan Michael Lopez-Alegria, İtalya'dan Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu İsveçli Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 mürettebatının, 17 Ocak’ta Florida saatiyle 17.11’de (Türkiye saatiyle 01.11) Falcon 9 roketini fırlattıktan sonra SpaceX Dragon uzay aracıyla yörüngedeki ISS’e gideceğini ifade etti.
Ekip, ISS’te 14 gün görev yapacak.