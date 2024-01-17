Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Falcon 9 ile ISS’e gidiyor

NASA, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapacağı yolculuğun programını duyurdu.

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Falcon 9 ile ISS’e gidiyor - 1

NASA, Türkiye'den F-16 pilotu Alper Gezeravcı, ABD’den komutan Michael Lopez-Alegria, İtalya'dan Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu İsveçli Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 mürettebatının, 17 Ocak’ta Florida saatiyle 17.11’de (Türkiye saatiyle 01.11) Falcon 9 roketini fırlattıktan sonra SpaceX Dragon uzay aracıyla yörüngedeki ISS’e gideceğini ifade etti.

Ekip, ISS’te 14 gün görev yapacak.

VİDEO: Türkiye'nin uzay rüyası gerçek oluyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Falcon 9 ile ISS’e gidiyor - 2

FALCON 9 ROKETİ

ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin tasarlamış olduğu Falcon 9, tekrar kullanılma ve fırlatma özelliklerine sahip bir rokettir.

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Falcon 9 ile ISS’e gidiyor - 3

Falcon 9 uzay aracı, yörüngeye iki aşamalı olarak çıkabilmektedir. Bu iki aşamalı çıkabilme yeteneği için Falcon 9, güç ve yakıt olarak sıvı oksijen ile roket-sınıfı koresen içeren roket motorlarına sahiptir.

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Falcon 9 ile ISS’e gidiyor - 4

Falcon 9 alçak Dünya yörüngesinde 13 ton ağırlığına sahip görev yüklerini taşıyabilmektedir.

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Falcon 9 ile ISS’e gidiyor - 5
Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Falcon 9 ile ISS’e gidiyor - 6
Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Falcon 9 ile ISS’e gidiyor - 7
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