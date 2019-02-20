'Uçan Balina' için tarih verildi
ntv.com.tr
Airbus'ların kanatlarını taşımak için tasarlanan kargo uçağı Beluga XL, ana deneme seferlerini tamamladı.
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1Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan 'Uçan Balina' Airbus Beluga XL, ana deneme seferlerini tamamladı.
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2Airbus'ların kanatlarını taşımak için tasarlanan kargo uçağının bu yıl Eylül ya da Ekim'de seferlerine başlaması bekleniyor.
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3Toplam beş adet üretilmesi planan ilk Beluga XL, Fransa’nın Toulouse kentinden, Airbus kanatlarının üretildiği Kuzey Galler’deki Hawarden havaalanına indi.
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4Uçağın tasarımına 20 bin’den fazla Airbus çalışanın oylarıyla karar verildi. 6 tasarım arasında tercih yapan çalışanların yüzde 40’ı
‘gülümseyen balina’yı seçti.
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550.5 ton yük taşıma kapasitesine sahip olan 63.1 metre uzunluğundaki uçağın, aerodinamik verimliliğini artırmak için kokpit bölümü
indirildi ve gövde genişliği 8.8 metreye çıkarıldı.
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6Seyir hızı saatte 737 km olan uçakların tek seferde 4.260 km menzili var.
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7A 330’larda da kullanılan iki Rolls-Royce Trent 700 motoru bulunan 18.9 metre yüksekliğindeki uçak, bir seferde iki kanat taşıyabiliyor.
Beluga sadece bir kanat taşıyabiliyordu.
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8Airbus yetkililerinden, uçağın sadece şirin olmadığı aynı zamanda selefine göre daha fonksiyonel olduğu açıklaması geldi.