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Uçan otomobil ABD’de tanıtıldı

Ulaşımın geleceği olarak lanse edilen "uçan otomobillere" bir yenisi eklendi. ABD'de tanıtılan "Skai" isimli araç hidrojen yakıt hücreleri ile çalışıyor..

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    Hidrojen yakıt hücreli ilk uçan otomobil tanıtıldı. Görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletinden. 

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    Skai adı verilen 6 motorlu araç 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Araca 500 kilometre menzil sağlayan yakıt hücreleri batarya şarj derdini de ortadan kaldırıyor. 

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    Hidrojen yakıt hücreleri sayesinde çevreye hiç zarar vermiyoruz. Pervaneler de gürültüyü en aza indirmek için özel olarak tasarlandı. 

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    Altı motorlu araçta uçuş güvenliği için her türlü ayrıntı düşünülmüş. Motorlardan ikisi tamamen bozulsa bile araç uçmaya devam ediyor. 

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    Otomatik pilot sisteminin bile yedeği var. En kötü olasılıklar için paraşüt de unutulmamış. 

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    firmanın deneme uçuşlarına önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
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