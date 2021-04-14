Üretim dursa da LG'den vazgeçmeyecek: Ses kalitesine hayranım

Güney Koreli LG, birkaç ay içerisinde telefon üretimini durduracak. Kendisini LG manyağı olarak tanımlayan Güney Koreli Ryu Hyun-soo ise üretim durduktan sonra bile LG kullanmaya devam edeceğini söyledi. LG telefonların ses sistemine aşık olduğunu belirten LG hayranı 23 yılda 90 ayrı LG modeli kullandığını belirtti.

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ntv.com.tr - Reuters 14.04.2021 - 10:15

Güney Koreli elektronik devi LG Group (Lucky - Goldstar) geçen hafta telefon üretimini sonlandıracağını duyurmuştu. Kendine has çizgisiyle uzun yıllardır bir kullanıcı kitlesi yaratmış olan LG'nin bu kararı birçok insanı üzdü.

Ancak 53 yaşındaki Güney Koreli Ryu Hyun-soo bu karardan en çok etkilenen insanlardan biri. Kendisini "LG telefon manyağı" olarak niteleyen Hyun-soo geçtiğimiz 23 yılda 90 ayrı LG modeli kullandı. Her ne kadar LG şirketi temmuz ayından itibaren telefon üretimini durduracak olsa da LG hayranı duracağa benzemiyor.

23 yıl önce telefonların tasarımını ve yaratıcı özellikleri nedeniyle LG kullanmaya başladığını söyleyen Hyun-soo telefonların ses kalitesine aşık olduğunu belirtti. LG manyağı, ses sistemi nedeniyle LG telefonları kullanmaya devam ettiğini aktardı.

Evinde bir LG tamir atölyesi kuran Ryu Hyun-soo üretim durduktan sonra bile LG kullanmaya devam edeceğini söyledi. Şirketler herhangi bir modeli üretimden kaldırsalar bile halihazırdaki müşterilerini mağdur etmemek için yedek parça ve servis desteğine devam ediyorlar.

Ancak telefon endüstrisi oldukça hızlı gelişiyor ve telefonların çoğu birkaç sene içerisinde eski teknolojilere dönüşüyor. LG manyağı bir süre daha yedek parça desteği bulsa bile ihtiyaç duyduğu yazılım desteğini bulamayacak.

Bir zamanlar dünyanın en çok satan üçüncü telefon markası olan LG, Çinli üreticilerin yükselişiyle beraber pazardaki payını kaybetti. LG'nin telefon birimi altı yıldır düzenli olarak para kaybediyordu. Telefon birimi son olarak 2020'de 4.5 milyar dolar zarar açıkladı.

LG Group uzun süredir elden çıkarmak istediği telefon birimine alıcı bulamayınca, bölümü topluca kapatma yolunu seçti.