USB-C şarjlı iPhone'a 860 bin lira ödendi

Independent Türkçe'de yer alan habere göre İsviçreli robotik öğrencisi Ken Pilloner, "sadece üzerinde USB Type-C şarj girişi bulunan bir iPhone istediğine" karar verdikten sonra cihazı 86 bin 1 dolara (yaklaşık 860 bin 1 TL) açık artırmada sattı. Pilloner, "Sahip olduğum her şeyin USB Type-C'si olduğu için... bir iPhone'u da dönüştürmek epey güzel olacaktı. Her şeyi şarj etmek için bir şarj cihazınız ve bir kablonuz olsun" diye ekledi.