USB-C şarjlı iPhone'a 860 bin lira ödendi

Haberler - ntv.com.tr 16.11.2021 - 08:01
Geleneksel Lightning şarj girişi USB-C şarjıyla değiştirilen bir iPhone X, eBay'de 80 bin doların (yaklaşık 800 bin TL) üzerinde bir fiyata satıldı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre İsviçreli robotik öğrencisi Ken Pilloner, "sadece üzerinde USB Type-C şarj girişi bulunan bir iPhone istediğine" karar verdikten sonra cihazı 86 bin 1 dolara (yaklaşık 860 bin 1 TL) açık artırmada sattı. Pilloner, "Sahip olduğum her şeyin USB Type-C'si olduğu için... bir iPhone'u da dönüştürmek epey güzel olacaktı. Her şeyi şarj etmek için bir şarj cihazınız ve bir kablonuz olsun" diye ekledi.
Pilloner, USB-C girişinin resmi olarak destekleniyormuş gibi çalışmasını istedi: Veri aktarılsın, telefon şarj edilsin, çift taraflı kullanılsın ve tüm işlevsel bileşenler iPhone'un içinde kalsın.
Pilloner, mevcut iPhone'ları şarj etmekte kullanılan USB-C to Lightning kablosunu küçültüp, ucuna bir USB-C to USB-C konektörü takmak amacıyla mayısta bir kavram kanıtı oluşturmuştu.
Pilloner, kavram kanıtını oluşturmak için USB Type-C özelliklerini gözden geçirmek ve hatta Lightning jakının altında ne olduğunu görmek için konektörün metalik parçasını ısıtarak, "tank gibi inşa edilmiş" bir Lightning kablosunu parçalayıp açmak zorunda kalmıştı. Sonunda Pilloner, cihazın çalışması için Çin yapımı imitasyon bir Lightning kablosuna tersine mühendislik uygulamıştı.
Bu iPhone modifikasyonunun gelecekteki modelleri, diğer mühendislerin de Pilloner'ın kurduğu temeller üzerinde iyileştirmeler yapabileceği açık kaynaklı tasarımıyla, iPhone'un hızlı şarjını, su geçirmezliğini ve aksesuar desteğini geliştirecek.
Öte yandan Pilloner, cihazın bozulması riskine karşı, kullanacak kişilere aygıtı sökmeme ve işletim sistemini güncellememe uyarısında bulundu.
USB-C girişli iPhone arzusu, Avrupa Birliği'nin her telefonun aynı şarj cihazına sahip olmasını isteyen yeni mevzuatıyla karşılık bulabilir.
Avrupa Komisyonu'nun Dijital Çağa Uygun Avrupa stratejisinden sorumlu başkan yardımcısı Margrethe Vestager, şirketlerin tüketicileri gereksiz yere farklı şarj cihazları satın almak zorunda bırakarak israfı azaltmakta başarısız olduğunu söylemişti.
Vestager, geçen eylülde yaptığı açıklamada, "Avrupalı tüketiciler, çekmecelerinde biriken uyumsuz şarj cihazlarından yeterince uzun süredir bıkmış durumda" demişti.
Sektöre kendi çözümlerini bulması için bolca zaman verdik, şimdi ortak bir şarj cihazı için yasal eylem zamanı geldi. Bu, tüketicilerimiz ve çevre için önemli bir kazanım olduğu gibi, çevreci ve dijital hedeflerimizle de uyumlu.
USB-C'ye geçmeme konusunda en önde gelen şirket olan Apple, bunu yapmanın piyasadaki inovasyonu azaltacağını savunmuştu.