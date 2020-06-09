Uzayda yürüyen ilk ABD’li kadın astronot yeniden tarih yazdı

Sullivan'ın Caladan Oceanic'in "Ateş Çemberi" keşif gezisine katılması, 11 Ekim 1984'te Challenger uzay mekiği ile uzay yürüyüşü yaptıktan sonra 36 yıl sonra gerçekleşti. Hem yörünge hem de deniz tabanı adını, 1875 yılında keşif yapan İngiliz Kraliyet Donanması gemisi HMS Challenger'dan aldı.

Öte yandan, Rus kozmonot Svetlana Savitskaya 25 Temmuz 1984'te uzayda yürüyen ilk kadın ünvanına sahip oldu.

Bununla birlikte, geçen yıl Amerikalı astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, sadece kadınlardan oluşan uzay yürüyüşü görevini gerçekleştiren astronotlar olarak tarihe geçti.