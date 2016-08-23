'www'nin mucidinden interneti kurtarmak için yeni sistem

1 Günümüz internetinin en önemli mimarlarından World Wide Web’in kurucusu Tim Berners-Lee, Solid adını verdiği yeni sistemi ile interneti yozlaşmaktan kurtararak, çok daha güvenilir bir hale getirmek istiyor.

2 'www'nin muciti, her şey planladığı gibi giderse Solid (Social Linked Data) adlı projesiyle gerek iş modelleri gerek kişisel kullanım bazında internet anlayışını yeniden şekillendirecek.

3 Yeni sistem oldukça radikal bir değişimin ilk adımı olabilir! Zira günümüzde Facebook, Google gibi teknoloji devleri tarafınan depolanan veriler yerine, daha mobil ve parçalara ayrılmış bir sisteme sahip Pods platformu dünyanın dört bir yanında kendine yer bulacak.

4 Bu sayede kullanıcı verilerini muhafaza edecek, üstelik bu verilerin hangi Pods makinesinde konuşlandırıldığı yalnızca kullanıcılar tarafından bilinecek.

5 23 Ağustos 1991'de hayatımıza giren 'www' o gün için kurumsal bir dijitalleşme hamlesiydi. Peki bu adım dünyayı nasıl değiştirdi? İşte 'www'nin ilginç hikayesi...

6 Günümüzde İnternet ile karıştırılan ancak İnternet üzerinden bilgi paylaşımını kolay hale getiren bir servis olan World Wide Web (WWW, Dünya Çapında Ağ) bugün 25 yaşında.

7 CERN'de çalışan bir bilgisayar programcısı olan Tim-Berners-Lee'nin Zengin Metin İşaret Dili (Hyper Text Markup Language / HTML) olarak tanımladığı bilgisayar dilini geliştirmesiyle oluşturulan WWW, CERN'de bulunan fizikçilerin, araştırma sonuçlarını kolaylıkla paylaşabilmesi için kullanılmaya 13 Mart 1989'da başlandı.

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8 İlk web sitesi ise, CERN'in ihtiyaçları doğrultusunda 1991 yılında yayına girdi. Bu şekilde WWW, CERN içinde çalışan bir servis olmaktan çıkıp Dünya'ya açılmış oldu. v

9 1993 yılında, İllinois Üniversitesi'nde bulunan süperbilgisayar uygulamaları ulusal merkezinde ilk çapraz geçişli grafik arayüzlü İnternet tarayıcısı olan Mosaic geliştirildi. Mosaic'in geliştirilmesi 1997'de durdurulmuş olsa da tarayıcıların bir çoğu halen Mosaic'i temel alır.





10 İnternetin ilk yıllarında ‘http://’ şeklinde başlayan adres girişi eksik yazıldığında istenen siteye gidilemiyordu.

11 Bugün kullanılan bütün tarayıcı programları adreslerdeki sabit ‘http://www.’ bölümünü adrese kendisi ekleyebiliyor ve kullanıcının istediği siteyi açıyor.

