Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu

Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir etkinlik yaptı. 100 savaş gemisi Boğaz'dan geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu ve beraberindeki 100 gemi İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çimariva selamında bulundu. Öte yandan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 1

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı.

VİDEOYA GİT: Denizde ve havada 100. yıl coşkusu: Boğaz'da özel etkinlik 

TÜRKİYE HABERLERİ

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 2

100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninde yer aldı.

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 3

 Geçit, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu komutasında gerçekleştirildi.

"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçitte, TCG Anadolu'nun rehberliğinde fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltılar katıldı.

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 4

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine henüz girmeyen Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, Pirireis denizaltısı ve Derya gemisi de geçit töreninde yer aldı. Gemiler, Vahdettin Köşkü’nden töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çimariva selamında bulundu.

VİDEOYA GİT  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çimariva selamı

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 5

İstanbul Boğazı'ndaki geçişe TCG Anadolu'nun rehberliğindeki 100 geminin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 9 F-16 ve 3 F-4E uçakları ve helikopterleri eşlik etti.

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 6

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Coşkulu kutlamaya vatandaşlar da sahil kenarlarından ortak oldu.

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 7

BAKANLAR DA İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca etkinliği Beylerbeyi Parkı’nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı TRT Ulus’tan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Çengelköy Kuleli Mustafa Paşa Camii Bahçesi’nden, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Beşiktaş’tan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Arnavutköy’den, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ortaköy’den, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Tarabya’dan etkinlikleri izledi.

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 8

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı.

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 9

Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı.

Gösteride pilotlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi ile 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri üzerinden uçuş gerçekleştirdi.

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 10

Yaklaşık 40 dakika süren gösteriye bazı vatandaşlar Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik ederken bazıları da bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Pilotların, jetlerle yaptıkları akrobasi hareketleri, İstanbul'un "incisi" Boğaz'da, unutulmaz görüntü oluşturdu.

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 11

İşte resmigeçitten kareler....

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 12
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 13
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 14
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 15
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu - 16
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