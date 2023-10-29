100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 100. yıl uçuşu
Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir etkinlik yaptı. 100 savaş gemisi Boğaz'dan geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu ve beraberindeki 100 gemi İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çimariva selamında bulundu. Öte yandan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı.
VİDEOYA GİT: Denizde ve havada 100. yıl coşkusu: Boğaz'da özel etkinlik