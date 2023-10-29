Denizde ve havada 100. yıl coşkusu: Boğaz'da özel etkinlik
Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir etkinlik yaptı. 100 savaş gemisi Boğaz'dan geçti. O gemilerin en önemlisi TCG Anadolu idi. Öte yandan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. NTV ekibinden Burcu Kaya ve Burak Özcan canlı yayında o anları aktardı.
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