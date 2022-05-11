15 yıldır hastalığına teşhis konulamadı: Bacakları günden güne şişiyor

Batman’da yaşayan 50 yaşındaki Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce ayaklarının günden güne şişmesiyle hayatı alt üst oldu. Gitmedik doktor bırakmayan Tiryaki, hastalığına teşhis konulamadığı için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Haberler - İHA 11.05.2022 - 06:44

15 yıldır hastalığına teşhis konulamadı: Bacakları günden güne şişiyor - 1

’da yaşayan Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce hayatı kabusa dönmeye başladı. Ayakları günden güne şişen Tiryaki, tedavi için imkanlar dahilinde gitmedik doktor bırakmadı.

15 yıldır hastalığına teşhis konulamadı: Bacakları günden güne şişiyor - 2

Tiryaki, gittiği doktorların, hastalığına kimisinin iltihap olduğunu, kimisinin de fil hastalığı olduğu cevabını aldığını öne sürdü.

15 yıldır hastalığına teşhis konulamadı: Bacakları günden güne şişiyor - 3

Tiryaki, “Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak, çocuklarıma bakmak istiyorum. Yürüyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Önce sol ayağımdaydı sonra sağ ayağıma geçti. Koluma, kalbime, elime vuracak diye korkuyorum. Ayaklarımdaki damarların ağrıları kafama vuruyor. Ambulans geliyor beni hastaneye yetişiyor. Hastalığım nedir bilmiyorum. Bir teşhis koysunlar ki bileyim” diye konuştu.

15 yıldır hastalığına teşhis konulamadı: Bacakları günden güne şişiyor - 4

Doğduğundan beri annesinin bu halde olduğunu ifade eden Necla Tiryaki ise kaç defa hastaneye gitmelerine rağmen herhangi bir teşhis konulamadığını ve annesi için okulu bıraktığını söyledi.

15 yıldır hastalığına teşhis konulamadı: Bacakları günden güne şişiyor - 5
15 yıldır hastalığına teşhis konulamadı: Bacakları günden güne şişiyor - 6
15 yıldır hastalığına teşhis konulamadı: Bacakları günden güne şişiyor - 7

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