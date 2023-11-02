2024 HAC KURA ÇEKİMİ: Yedek hac kuraları ne zaman çekilecek?
Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları geride kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı hac ibadetine ilişkin kura çekilişinde adı çıkmayan hacı adayları şimdi ise yedek kura çekimine odaklandı. Peki, yedek hac kuraları ne zaman çekilecek?
2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçlarına saat 21.00’den itibaren e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor. Kura sonuçlarının da ilan edilmesi ile bu kez yedek kura çekimi gündeme geldi. İşte, 2024 hac kura çekimi hakkında son gelişmeler...