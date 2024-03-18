2024 Türkiye Yerel Seçimleri Belediye Başkan Adayları
31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde yarışacak olan parti ve il belediye başkan adayları belli oldu. Tüm Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek ve oturdukları şehirlerin il ve ilçeleri için partilerin belirlemiş olduğu adaylara oy kullanacak. Toplamda 34 parti il belediye başkan adaylığı için yarışacak. İşte 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde yarışacak olan il belediye başkan adayları.
2024 Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Toplamda 34 partinin yarışacağı yerel seçimlerde, il ve ilçe seçim kurullarınca kesin aday listeleri belli oldu. Partilerin belirlediği adaylar sonrasında 49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarışacağı belediye olacak. İşte 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yarışacak olan Belediye Başkan Adayları listesi. Seçimle ilgili tüm gelişmeler ve sonuçlar da secim.ntv.com.tr'den takip edilebilecek.