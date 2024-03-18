2024 Türkiye Yerel Seçimleri Belediye Başkan Adayları

2024 Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Toplamda 34 partinin yarışacağı yerel seçimlerde, il ve ilçe seçim kurullarınca kesin aday listeleri belli oldu. Partilerin belirlediği adaylar sonrasında 49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarışacağı belediye olacak. İşte 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yarışacak olan Belediye Başkan Adayları listesi. Seçimle ilgili tüm gelişmeler ve sonuçlar da secim.ntv.com.tr'den takip edilebilecek.