2024'ün en merakla beklenen filmi! Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'ye geri sayım
Bu yıl seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan birçok yapım bulunuyor. Merakla beklenen filmlerden biri de Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2. Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi için geri sayım başladı. İşte filmden yayınlanan yeni görseller ve filme dair merak edilenler...
GREV ETKİLEDİ
Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, "Dune: Çöl Gezegeni"nin devam filmi Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmiş ve filmin 15 Mart 2024'te vizyon gireceği açıklanmıştı. Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan filmin vizyon tarihi yine değişti.