3 günde Belgrad Ormanı'ndan 18 ton çöp toplandı
İstanbul'da sıcaktan bunalanlar özellikle hafta sonu Belgrad Ormanı'na akın ediyor. Piknik yapanlar çöplerini bırakarak ayrılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre 22, 23 ve 24 Temmuz'da Belgrad Ormanı'ndan 18 ton çöp toplandı. Belgrad Ormanı'na en çok giriş 3 bin 85 araç ile pazar günü olurken bırakılan çöp ise 7 ton olarak belirlendi.
İstanbul'da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar hafta sonu piknik alanlarına akın ediyor.