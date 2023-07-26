3 günde Belgrad Ormanı'ndan 18 ton çöp toplandı

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar özellikle hafta sonu Belgrad Ormanı'na akın ediyor. Piknik yapanlar çöplerini bırakarak ayrılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre 22, 23 ve 24 Temmuz'da Belgrad Ormanı'ndan 18 ton çöp toplandı. Belgrad Ormanı'na en çok giriş 3 bin 85 araç ile pazar günü olurken bırakılan çöp ise 7 ton olarak belirlendi.

3 günde Belgrad Ormanı'ndan 18 ton çöp toplandı - 1

İstanbul'da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar hafta sonu piknik alanlarına akın ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

3 günde Belgrad Ormanı'ndan 18 ton çöp toplandı - 2

Özellikle Sarıyer'deki Belgrad Ormanı en çok ziyaret edilen alan oluyor.

3 günde Belgrad Ormanı'ndan 18 ton çöp toplandı - 3

Ormanda piknik yapıp zaman geçirenler ayrılırken arkalarında çöp yığını bıraktı. Her hafta sonu benzer manzaralar ortaya çıkıyor.

3 günde Belgrad Ormanı'ndan 18 ton çöp toplandı - 4

Atılanlar arasında futbol topundan, yemek artıklarına, piknik sandalyesinden, plastik su şişesi ile karton kutulara kadar her türlü çöp bulunuyor.

3 günde Belgrad Ormanı'ndan 18 ton çöp toplandı - 5

Konteynerler yerine ağaçların altına bırakılan çöpleri toplamak ise belediye ekiplerine düşüyor.

3 günde Belgrad Ormanı'ndan 18 ton çöp toplandı - 6

BELGRAD ORMANI'NA BİNLERCE ARAÇ GİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, 22 Haziran Cumartesi günü Belgrad Ormanı'na giren araç sayısı bin 364, pazar günü ise 3 bin 85 oldu.

3 günde Belgrad Ormanı'ndan 18 ton çöp toplandı - 7

Belgrad Ormanı'ndan toplanan çöp miktarı ise cuma günü 4 ton 900 kilogram, cumartesi günü 6 ton 120 kilogram, pazar günü ise 7 ton oldu.

3 günde Belgrad Ormanı'ndan 18 ton çöp toplandı - 8

"GERÇEKTEN İÇİM ACIDI; HER TARAF ÇÖP İÇİNDE"

Gördüğü manzaraya isyan eden Özcan Aydın, "Yoldan geçiyordum, ufak bir nefes alalım diye durduk ama her taraf içler acısı. Gerçekten içim acıdı, her taraf çöp içinde, keşke böyle bırakmasalar, duyarlı olsa insanlar. Nefes almak için 5 dakika saptık; 10 dakika oturamadık. Kokudan hemen geri gidiyoruz. Her taraf, çöpler, şişeler olduğu gibi bırakmışlar." şeklinde konuştu.

3 günde Belgrad Ormanı'ndan 18 ton çöp toplandı - 9

"OTURAMADIK KALKIYORUZ; PİSLİK İÇİNDE HER YER"

Server Toprak ise, "Rahatsız olduğum için buraya oturamadık, kalkıyoruz, pislik içinde her yer, yazık." ifadelerini kullandı.

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