3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri ve mesajları... Türkçülük Günü mesajlarını derledik

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI

"Türkçülük Günü" etiketiyle sosyal medyada paylaşılmlar yapılıyor. O paylaşımlar arasından en çok beğenilenleri derledik:

"Benim doğumumda bir fevkaladelik varsa, oda Türk olarak dünyaya gelmemdir. (Mustafa Kemal Atatürk) 3 Mayıs Türkçülük günü kutlu olsun."

"Taş kırılır, tunç erir. Ama Türklük ebedidir.

3 Mayıs Türkçülük günü kutlu olsun."



“Ey Türk milleti! Su gibi akıttığın kanına, dağlar gibi yığdığın kemiklerine layık ol! 3 Mayıs Türkçülük günü kutlu olsun."



