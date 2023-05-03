3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri ve mesajları... Türkçülük Günü mesajlarını derledik

Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinin anıldığı gündür. Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçüler Günü adını almıştır.
"Türkçülük Günü" etiketiyle sosyal medyada paylaşılmlar yapılıyor. O paylaşımlar arasından en çok beğenilenleri derledik:
"Benim doğumumda bir fevkaladelik varsa, oda Türk olarak dünyaya gelmemdir. (Mustafa Kemal Atatürk) 3 Mayıs Türkçülük günü kutlu olsun."
"Taş kırılır, tunç erir. Ama Türklük ebedidir.
3 Mayıs Türkçülük günü kutlu olsun."
“Ey Türk milleti! Su gibi akıttığın kanına, dağlar gibi yığdığın kemiklerine layık ol! 3 Mayıs Türkçülük günü kutlu olsun."
"3 Mayıs Türkçülük Günü Türk olmaktan gurur duyanlara ve bu bilince ulaşmış herkese kutlu olsun."
"Milletleri millet yapan, uğrunda ölecekleri yüksek ülkülere bağlanmış olmalarıdır. 3 Mayıs Türkçülük Günü Kutlu Olsun!
Ne Mutlu Türk'üm Diyene..."
"Altay Dağlarından Tuna Boylarına, Orta Asya’dan Anadolu’ya ve dünyanın dört bir yanına yayılan ve değerlerimizi yaşatan atalarımızı minnet ve rahmetle anıyorum."
“Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki, bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk’ün ilk ve milli vazifesidir. Türkçülük günü kutlu olsun."
"Türk milleti ebediyete kadar yaşayacaktır. 3 Mayıs Türkçülük Gününüz kutlu olsun!"
"Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun."