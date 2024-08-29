30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları: En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram. Bu anlamlı tarihi bir kez daha hatırlatmak isteyen siyasi isimler ve vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları paylaşımında bulunuyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları: En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri - 1

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. 30 Ağustos ruhunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları" paylaşımında bulunuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları: En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri - 2

"Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum."

"Zaferimizin yıl dönümünü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum."

"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun... bizi tarihin bu en uç noktasına kanlarıyla taşıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum..."

"Zafer, "zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "başaracağım" diye başlayarak sonunda "başardım" diyebilenindir."

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları: En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri - 3

"Kahraman ecdadımızı rahmetle, duayla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız Kutlu Olsun."

"Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Yıldırım Kemallerimize minnetle…
Zafere giden yolda dur durak bilmeden koşan kahramanlarımızın ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. "

"Ulusumuzun yükselişinin taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! Bağımsızlık mücadelemizin kahramanları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları: En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri - 4

"Bir milletin kaderi, 30 Ağustos’ta yeniden yazıldı. 102 yıl sonra aynı inançla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızın izinde yürüyoruz. Bu zaferin ateşi, içimizde her daim yanmaya devam edecek."

"Her yıl gururla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkının simgesi, milli birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu zafer, milletimizin hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğinin, vatanımızın her karış toprağının ne pahasına olursa olsun savunulacağının destansı bir kanıtıdır.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları: En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri - 5

"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."

"30 Ağustos zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır."

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