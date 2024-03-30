31 Mart seçimleri için son hazırlıklar: Okullarda sandıklar kuruldu
Türkiye yarın yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. İstanbul’da seçmenlerin oy kullanacağı okullarda sandıklar kurulmaya başlandı. Sandıklar ve kabinler sınıflara yerleştirildi.
Türkiye’de yarın gerçekleştirilecek 31 Mart 2024 yerel seçimler nedeniyle okullarda son hazırlıklar yapılıyor.
Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler
Yerel seçimin "en"leri: İstanbul'da 49, Ankara'da 24 aday var