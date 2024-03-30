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31 Mart seçimleri için son hazırlıklar: Okullarda sandıklar kuruldu

Türkiye yarın yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. İstanbul’da seçmenlerin oy kullanacağı okullarda sandıklar kurulmaya başlandı. Sandıklar ve kabinler sınıflara yerleştirildi.

31 Mart seçimleri için son hazırlıklar: Okullarda sandıklar kuruldu - 1

Türkiye’de yarın gerçekleştirilecek 31 Mart 2024 yerel seçimler nedeniyle okullarda son hazırlıklar yapılıyor.

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TÜRKİYE HABERLERİ

31 Mart seçimleri için son hazırlıklar: Okullarda sandıklar kuruldu - 2

Yaklaşık 208 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işleminin başlamasına sayılı saatler kaldı.

31 Mart seçimleri için son hazırlıklar: Okullarda sandıklar kuruldu - 3

Yarın saat 07.00’den itibaren sandık başına gidecek vatandaşlar için okullardaki hazırlıklar da tamamlandı.

31 Mart seçimleri için son hazırlıklar: Okullarda sandıklar kuruldu - 4

Okullarda görevliler, vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenledikleri sınıflarda oy kabinlerini ve sandıkları yerleştirdi.

31 Mart seçimleri için son hazırlıklar: Okullarda sandıklar kuruldu - 5

Sınıflarda sıralar düzenlenerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Yetkililer tarafından, okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı.

31 Mart seçimleri için son hazırlıklar: Okullarda sandıklar kuruldu - 6
31 Mart seçimleri için son hazırlıklar: Okullarda sandıklar kuruldu - 7
31 Mart seçimleri için son hazırlıklar: Okullarda sandıklar kuruldu - 8
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