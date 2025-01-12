34 yaşındaki Down sendromlu Eda azmiyle ilham kaynağı oluyor: “Fazıl Say'ın CD'leri Eda'yı yönlendirdi”

Gaziantep'te yaşayan 34 yaşındaki Down Sendromlu Eda, piyano çalarken sergilediği azmiyle ilham kaynağı oluyor. Küçük yaşlarda başlayan piyano ilgisine hayalini de ekleyen Eda, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile sahne almak istiyor. Sınıf öğretmeni anneyle matematik öğretmeni babanın 3 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen Eda Bayrak'a henüz bebekken down sendromu teşhisi koyuldu. Aile, Eda'yı 8 yaşında farklı branşlarla destekleyerek ilgi duyduğu alanları belirledi.

34 yaşındaki Down sendromlu Eda azmiyle ilham kaynağı oluyor: “Fazıl Say'ın CD'leri Eda'yı yönlendirdi” - 1

Anne Ayşenur Bayrak, evdeki eski orglarla yeteneğini keşfettiği kızına piyano eğitimi aldırdı. Eda, ailesinin desteğiyle aldığı piyano eğitiminde büyük bir ilerleme kaydetti.

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34 yaşındaki Down sendromlu Eda azmiyle ilham kaynağı oluyor: “Fazıl Say'ın CD'leri Eda'yı yönlendirdi” - 2

Her gün saatlerini piyano başında geçiren ve büyük bir çaba gösteren Eda, klasik müzikten pop şarkılarına kadar birçok eseri başarıyla çalabiliyor.

34 yaşındaki Down sendromlu Eda azmiyle ilham kaynağı oluyor: “Fazıl Say'ın CD'leri Eda'yı yönlendirdi” - 3

“Piyano çalmak beni çok mutlu ediyor” diyen Eda, müzikle engelleri aşarak hayata sımsıkı tutunuyor. Ailesi ve çevresi, Eda'nın bu başarısını gururla desteklerken, Eda ise en büyük hayali olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile aynı sahneyi paylaşmayı hedefliyor.

34 yaşındaki Down sendromlu Eda azmiyle ilham kaynağı oluyor: “Fazıl Say'ın CD'leri Eda'yı yönlendirdi” - 4

“ANNEM KÜÇÜK YAŞLARDA BİR SÜRÜ ŞARKI ÇALMAYI ÖĞRETTİ”

Küçük yaşlarda severek başladığı piyano eğitimine devam ettiğini söyleyen Eda Bayrak, çok iyi çaldığını söyledi.

Eda Bayrak, “Ben küçük yaşlarda öğrendiğim piyanoyu 8-9 yıldır severek çalıyorum. Özel aldığım eğitimle hocam bana öğretti. Hocamdan çok memnunum. Onunla öğrenmeye devam etmek istiyorum. Çünkü öğrenme isteğim var. Çok iyi çaldığımı düşünüyorum. Annem küçük yaşlarda bir sürü şarkı çalmayı öğretti” dedi.

34 yaşındaki Down sendromlu Eda azmiyle ilham kaynağı oluyor: “Fazıl Say'ın CD'leri Eda'yı yönlendirdi” - 5

“EN BÜYÜK HAYÂLİM FAZIL SAY İLE AYNI SAHNEDE PİYANO ÇALMAK”

En büyük hayalinin Fazıl Say ile sahneye çıkmak olduğunu aktaran Eda Bayrak, “Benim en büyük hayalim konservatuar bölümü sınavını kazanmak. Daha sonrasında ileride küçük çocuklara piyano eğitimi vermek istiyorum. Piyanoda çok fazla parça öğrendim. Onları çalabiliyorum. Müziği ve piyanoyu çok sevdiğim için bir diğer en büyük hayalim ise Fazıl Say ile aynı sahnede piyano çalmak. Çünkü Fazıl Say çok iyi bir sanatçı. Çok iyi şarkılar çalıyor. Evimizde Fazıl Say'ın CD'leri var onu her gün dinliyoruz ” ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Down sendromlu Eda azmiyle ilham kaynağı oluyor: “Fazıl Say'ın CD'leri Eda'yı yönlendirdi” - 6

“EDA'NIN PİYANOYA İLGİSİBİ ESKİ BİR ORGLA KEŞFETTİM"

Eda Bayrak'ın annesi Ayşegül Bayraktar ise kızının piyanoya olan ilgisini eski bir orgla keşfettiğini belirterek, “Eda'nın çok küçük yaşlardan beri piyanoya ilgisi var. Evimizde sürekli müzik çalar. Sonra bende kızımız Eda'nın bir müzik aletiyle uğraşsın onu öğrensin istedim. Çalabileceği en uygun müzik aletinin piyano olduğunu düşündüm. Evimizde eski org vardı. Onunla keşfettikten sonra eğitim almasını sağladım. Hocaları Eda ile çok içten çok iyi ilgilendiler” şeklinde konuştu.

34 yaşındaki Down sendromlu Eda azmiyle ilham kaynağı oluyor: “Fazıl Say'ın CD'leri Eda'yı yönlendirdi” - 7


Fazıl Say'ın CD'lerinin Eda'yı olumlu yönde yönlendirdiğini söyleyen anne Ayşegül Bayraktar, “Eğitim aldığı yerde hocalarının ilgisiyle karşılaşan Eda en büyük hayalini gerçekleştirdi. Eda yaklaşık 10 yıldır çok rahat bir şekilde piyano çalıyor. Benim en büyük isteğim buydu. Evde tek kaldığında sıkılmasın istiyordum.

34 yaşındaki Down sendromlu Eda azmiyle ilham kaynağı oluyor: “Fazıl Say'ın CD'leri Eda'yı yönlendirdi” - 8

Çok mutluyuz kendi çalıyor biz dinliyoruz. Diğer yandan onun hayali olan Fazıl Say'ı Gaziantep'e geldiğinde konserde izledik. Evde müzikleri her daim çalar eksik olmaz. Sonra bana Fazıl Say ile sahneye çıkmak istediğini söyledi. O CD'ler Eda'yı yönlendirdi. Daha iyi çalmasını sağladı” diye konuştu.

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