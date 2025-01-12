34 yaşındaki Down sendromlu Eda azmiyle ilham kaynağı oluyor: “Fazıl Say'ın CD'leri Eda'yı yönlendirdi”
Gaziantep'te yaşayan 34 yaşındaki Down Sendromlu Eda, piyano çalarken sergilediği azmiyle ilham kaynağı oluyor. Küçük yaşlarda başlayan piyano ilgisine hayalini de ekleyen Eda, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile sahne almak istiyor. Sınıf öğretmeni anneyle matematik öğretmeni babanın 3 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen Eda Bayrak'a henüz bebekken down sendromu teşhisi koyuldu. Aile, Eda'yı 8 yaşında farklı branşlarla destekleyerek ilgi duyduğu alanları belirledi.
Anne Ayşenur Bayrak, evdeki eski orglarla yeteneğini keşfettiği kızına piyano eğitimi aldırdı. Eda, ailesinin desteğiyle aldığı piyano eğitiminde büyük bir ilerleme kaydetti.