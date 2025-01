34 yaşındaki Down sendromlu Eda azmiyle ilham kaynağı oluyor: “Fazıl Say'ın CD'leri Eda'yı yönlendirdi”

“EN BÜYÜK HAYÂLİM FAZIL SAY İLE AYNI SAHNEDE PİYANO ÇALMAK”

En büyük hayalinin Fazıl Say ile sahneye çıkmak olduğunu aktaran Eda Bayrak, “Benim en büyük hayalim konservatuar bölümü sınavını kazanmak. Daha sonrasında ileride küçük çocuklara piyano eğitimi vermek istiyorum. Piyanoda çok fazla parça öğrendim. Onları çalabiliyorum. Müziği ve piyanoyu çok sevdiğim için bir diğer en büyük hayalim ise Fazıl Say ile aynı sahnede piyano çalmak. Çünkü Fazıl Say çok iyi bir sanatçı. Çok iyi şarkılar çalıyor. Evimizde Fazıl Say'ın CD'leri var onu her gün dinliyoruz ” ifadelerini kullandı.