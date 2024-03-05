5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi''
İstanbul'da TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı'nda karşıya geçmek isteyen bir ailenin 5 ferdi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölenlerden biri 11, diğeri ise 15 yaşında iki çocuk. Onlara çarpan sürücü ise yaralandı. Kazayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Aynı zamanda aile yakını olan Samsun Yaka Kent Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Eyüp Baş, ailenin yolcu otobüsüyle Ankara'dan kızlarının nikah töreninden döndüklerini belirterek ''Otobüs, TEM Otoyolu'nda indiriyor. Bu cinayet gibi bir kaza.'' dedi.
Aynı aileden 5 kişi, saat 03.00 civarında Pendik ilçesi TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı'nda karşıdan karşıya geçmek istedi. Ancak gece karanlığında, seyir halindeki sürücü onları fark etmedi.