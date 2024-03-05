5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi''

Otobüs firması TEM Otoyolu’nda indiriyor. Bu adli bir cinayet gibi bir kaza. Cinayete sebep olduğu için biz olayın takipçisi olacağız. Adli yollardan hakkımızı arayacağız. Otobüs firmasıyla ilgili bu konuda Adli Tıp Kurumu’ndan aldığımız raporlara göre adli makamlara başvuru yapacağız.''