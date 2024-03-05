5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi''

İstanbul'da TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı'nda karşıya geçmek isteyen bir ailenin 5 ferdi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölenlerden biri 11, diğeri ise 15 yaşında iki çocuk. Onlara çarpan sürücü ise yaralandı. Kazayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Aynı zamanda aile yakını olan Samsun Yaka Kent Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Eyüp Baş, ailenin yolcu otobüsüyle Ankara'dan kızlarının nikah töreninden döndüklerini belirterek ''Otobüs, TEM Otoyolu'nda indiriyor. Bu cinayet gibi bir kaza.'' dedi.

5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 1

Aynı aileden 5 kişi, saat 03.00 civarında Pendik ilçesi TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı'nda karşıdan karşıya geçmek istedi. Ancak gece karanlığında, seyir halindeki sürücü onları fark etmedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 2

Otomobil bariyere çarparak durdu. Yaralanan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi, hastaneye kaldırıldı.

5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 3

Çevreye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede ve araç üzerinde inceleme yapıldı, başka bir kazanın önüne geçmek için önlem alındı. Yol trafiğe kapatıldı.

5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 4

Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TEM Sultanbeyli istikametinde araçlar önce kontrollü şekilde tek şeritten ilerledi. Yol aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 5

Olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Okur ailesinin 19 yaşındaki kızları Sıla Okur’un 3 Mart tarihindeki nikah töreni için 2 Mart Cumartesi gecesi yola çıktıkları ve otobüsle seyahat ettikleri öğrenildi.

5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 6

Gece saatlerinde ise evlerine yakın olan TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı'nda inen ailenin karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.

5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 7

“ADLİ MAKAMLARA BAŞVURU YAPACAĞIZ"

Otobüs firmasından şikayetçi olacaklarını belirten aile yakını ve Samsun Yaka Kent Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Eyüp Baş şöyle konuştu:

''Ankara’dan nikah merasiminden gelirken, yolcu otobüsü TEM Otoyolu kenarında indiriyor. Orada karşıdan karşıya geçerken olay yaşanıyor. Yalnız otobüs firmasının yolcu istese bile indirmemesi gerekirdi. Bu çok ciddi bir mesele. Bu sorumluluk isteyen bir mevzu. Otobüs terminallerinde indirmesi gerekirdi, oradan sevkiyat yapılmalıydı.

5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 8

Otobüs firması TEM Otoyolu’nda indiriyor. Bu adli bir cinayet gibi bir kaza. Cinayete sebep olduğu için biz olayın takipçisi olacağız. Adli yollardan hakkımızı arayacağız. Otobüs firmasıyla ilgili bu konuda Adli Tıp Kurumu’ndan aldığımız raporlara göre adli makamlara başvuru yapacağız.''

5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 9

Aileden geriye Ankara'daki kızları ve düğün fotoğrafı kaldı.

5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 10

Cenazelerin, Samsun Yakakent Asmapınar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 11
5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 12
5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 13
5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 14
5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 15
5 kişilik ailenin can verdiği kazada vahim iddia: ''Otobüs, TEM kenarında indirdi'' - 16
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