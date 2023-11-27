5 kişinin katili olay gecesini anlattı: “Seslere tahammül edemedim”
Ankara’da çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştığı üst komşusu ailenin 5 üyesini öldüren Tahsin Ünsur’un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ateş edip etmediğini hatırlamadığını söyleyen Ünsur, bir yıl önce eşini kaybettiğini, bu yüzde sese tahammül edemediğini söyledi.
Ankara’nın Sincan ilçesinde 22 Kasım gecesi Tahsin Ünsur isimli kişi, üst kattaki çocukların gürültü yapmasını gerekçe göstererek 5 kişiyi öldürdü.
Gözaltına alınan Ünsur, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.