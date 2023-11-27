5 kişinin katili olay gecesini anlattı: “Seslere tahammül edemedim”

Ankara’da çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştığı üst komşusu ailenin 5 üyesini öldüren Tahsin Ünsur’un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ateş edip etmediğini hatırlamadığını söyleyen Ünsur, bir yıl önce eşini kaybettiğini, bu yüzde sese tahammül edemediğini söyledi.

5 kişinin katili olay gecesini anlattı: “Seslere tahammül edemedim” - 1

Ankara’nın Sincan ilçesinde 22 Kasım gecesi Tahsin Ünsur isimli kişi, üst kattaki çocukların gürültü yapmasını gerekçe göstererek 5 kişiyi öldürdü.

Gözaltına alınan Ünsur, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

5 kişinin katili olay gecesini anlattı: “Seslere tahammül edemedim” - 2

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tahsin Ünsür, taşındıkları günden beri üst komşuları Turgut ailesinin gürültüsünün hiç bitmediğini söyledi.

Aile ile defalarca konuştuğunu iddia eden Ünsur, “Bir sene kadar önce eşim vefat etti. Eşimin ölümünden sonra huzurum daha da kaçtı ve artık seslere tahammül edemez hale geldim.” dedi.

5 kişinin katili olay gecesini anlattı: “Seslere tahammül edemedim” - 3

Olayın yaşandığı gün, ses nedeniyle bir türlü uyuyamadığını anlatan Ünsur, “Cebime de 14-15 tane domuz kurşunu doldurdum ve uyarmak amacıyla üst kat komşumun dairesine gittim. Yanıma av tüfeğini almamdaki amaç bana ters cevap vermeleri veya saldırmaları durumunda kendimi korumak içindi.” diye konuştu.

5 kişinin katili olay gecesini anlattı: “Seslere tahammül edemedim” - 4

Komşusunun kapıyı açmasıyla, kendisini içeri davet ettiğini söyleyen Ünsur, “Çocuklar salonda top oynuyorlardı. Behiye Turgut salonda oturuyordu. Sunay Turgut da balkona giden odanın kapısının ağzında oturuyordu. Kendilerine çok gürültü olduğunu, uyuyamadığımı ve sessiz olmalarını söyledim. Çocuklar halen top oynadıkları için Hamdi ses yapıldığını inkar etmeyerek ‘Benim çocuklarım top oynamasın mı’ diye cevap vererek, üzerime yürümeye başladı.” ifadelerini kullandı.

5 kişinin katili olay gecesini anlattı: “Seslere tahammül edemedim” - 5

Anne Behiye’nin üzerine yürüdüğünü iddia eden Ünsur, bunun üzerine belindeki av tüfeğini çıkardığını söyledi.

5 kişinin katili olay gecesini anlattı: “Seslere tahammül edemedim” - 6

Ünsur şöyle devam etti:

“O geceden aklımda kalan Sunay'a, Hamdi'ye ve Behiye'ye bir el ateş ettiğimdir. Evden çıktığımı hatırlıyorum. Evin içerisinde yaşanan diğer hadiseleri hatırlamıyorum. Çocukların ölümü de muhtemelen benim eylemim sonucu gerçekleşmiştir. Çünkü eve geliş sebebim çocukların çıkarmış oldukları gürültü nedeniyleydi. Fakat çocukların ölümü hususunu gerçekten hatırlamıyorum. Yaşanan bu hadise nedeniyle çok pişmanım.”
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