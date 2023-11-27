5 kişinin katili olay gecesini anlattı: “Seslere tahammül edemedim”

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tahsin Ünsür, taşındıkları günden beri üst komşuları Turgut ailesinin gürültüsünün hiç bitmediğini söyledi.

Aile ile defalarca konuştuğunu iddia eden Ünsur, “Bir sene kadar önce eşim vefat etti. Eşimin ölümünden sonra huzurum daha da kaçtı ve artık seslere tahammül edemez hale geldim.” dedi.