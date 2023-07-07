5’inci kattan düşen Azra ağır yaralı
Diyarbakır’da 7 katlı binanın 5’inci katında ailesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki Azra A., açık olan pencereden düştü. Azra A., yoğun bakımda tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Diyarbakır’da 7 katlı bir binanın 5’inci katında ailesiyle oturan 15 yaşındaki Azra A., açık olan pencereden düştü.
Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Kurtismail Paşa 8’inci Sokak’ta bulunan 7 katlı apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Azra A., oturdukları dairenin açık olan penceresinden zemine düştü.