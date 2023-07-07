5’inci kattan düşen Azra ağır yaralı

Diyarbakır’da 7 katlı binanın 5’inci katında ailesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki Azra A., açık olan pencereden düştü. Azra A., yoğun bakımda tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

5’inci kattan düşen Azra ağır yaralı - 1

Diyarbakır’da 7 katlı bir binanın 5’inci katında ailesiyle oturan 15 yaşındaki Azra A., açık olan pencereden düştü.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Kurtismail Paşa 8’inci Sokak’ta bulunan 7 katlı apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Azra A., oturdukları dairenin açık olan penceresinden zemine düştü.

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5’inci kattan düşen Azra ağır yaralı - 2

Çığlık seslerinin geldiği yöne giden bina sakinleri,  Azra’yı yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5’inci kattan düşen Azra ağır yaralı - 3

Ekipler, Azra A.’ya müdahale etti. Olay yerine gelen yakınları şoka girerken, Azra'nın kendisine müdahale eden ekiplere, uykudan uyandığını, diğer odaya geçerken birden boşluğa düştüğünü söylediği öğrenildi.

5’inci kattan düşen Azra ağır yaralı - 4

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Azra, yoğun bakımda tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5’inci kattan düşen Azra ağır yaralı - 5
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