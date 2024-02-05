66. Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Doja Cat'ten Dilara Fındıkoğlu dövmesi

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, dün akşam Los Angeles'ta gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 66'ncısı düzenlenen törende ilginç anlar yaşandı. İşte Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar...

66. Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Doja Cat'ten Dilara Fındıkoğlu dövmesi - 1

Müzik dünyasının beklediği ödül töreni Los Angeles'ta düzenlendi. 66. Grammy Ödülleri'nin töreninin sunuculuğunu Trevor Noah üstlendi. Gecede Taylor Swift yılın albümü ödülünü kazanırken Billie Eilish de en iyi şarkı ödülünü aldı. 

66. GRAMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İşte Grammy gecesine damga vuran anlar...

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66. Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Doja Cat'ten Dilara Fındıkoğlu dövmesi - 2

DİLARA FINDIKOĞLU TASARIMI GİYEN DOJA CAT'İN ALNINDAKİ DÖVME

Dilara Fındıkoğlu imzalı şeffaf korse elbisesi ve gözlükleriyle törene katılan Doja Cat'in alnındaki "Dilara Fındıkoğlu" dövmesi çok konuşuldu.

66. Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Doja Cat'ten Dilara Fındıkoğlu dövmesi - 3

CELINE DION ÖDÜL VERMEK ÜZERE TÖRENDE

Katı kişi sendromu hastalığı ile mücadele eden Kanadalı şarkıcı Celine Dion, 2024 Grammy Ödülleri'ne katıldı. Sağlık sorunları nedeniyle müzik kariyerine ara veren Dion, oğlu Rene-Charles Angelil'in desteğiyle sahneye çıkarak Taylor Swift'e ödülünü verdi.

Sahnede duygusal anlar yaşayan Dion, "Teşekkür ederim, hepinizi seviyorum! Gerçekten burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Grammy Ödülleri'nde bulunanlar, müziğin hayatlarımıza ve dünya genelinde insanlara getirdiği büyük sevgi ve mutluluğu asla göz ardı etmemeli. 27 yıl önce Diana Ross ve Sting tarafından bana sunulan Grammy Ödülü'nü sizlere sunmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

66. Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Doja Cat'ten Dilara Fındıkoğlu dövmesi - 4

EŞİ BEYONCE ÖDÜL ALAMADI: JAY-Z'DEN TEPKİ

Gecede "Dr. Dre Küresel Etki Ödülü"ne layık görülen Jay-Z sahneye kızı Blur Ivy Carter ile çıkarak ödülü kabul etti.

66. Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Doja Cat'ten Dilara Fındıkoğlu dövmesi - 5

Konuşması sırasında törende ödül alamayan eşi Beyonce'ye haksızlık yapıldığını söyleyen ünlü isim, "Sadece doğru olanı yapmanızı istediğimizi söylüyorum. Hepinizi seviyoruz. Hepinizin bunu doğru yapmanızı istiyoruz. Bu genç bayanı utandırmak istemiyorum ama o herkesten daha fazla Grammy Ödülü'ne sahip ve hiçbir zaman 'Yılın Albümü Ödülü'nü kazanmadı. Yani kendi ölçümlerinize göre bile bu işe yaramıyor. Bunu bir düşünün" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyonce, 88 Grammy adaylığından 32 tanesini kazanarak en çok ödülü elinde bulunduran sanatçı olma rekorunu elinde tutuyor.

66. Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Doja Cat'ten Dilara Fındıkoğlu dövmesi - 6

MILEY CYRUS İLK KEZ GRAMMY KAZANDI

Başarılı şarkıcı Miley Cyrus ise "Flowers" adlı şarkısıyla "En İyi Pop Solo Performansı" ödülüne layık görüldü.

Sahnede Flowers adlı şarkısını da seslendiren Cyrus, "İlk Grammy'mi kazandım" demesi gündem oldu.

66. Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Doja Cat'ten Dilara Fındıkoğlu dövmesi - 7

BEYONCE KIRMIZI HALIYI ATLADI

2023 yılına çıktığı dünya turnesiyle damga vuran R&B müziğin sevilen ismi Beyonce, 66. Grammy Ödülleri'nde kırmızı halıyı atladı.

Törenin ortasında salona gelen Beyonce, kovboy tarzıyla dikkat çekti.

66. Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Doja Cat'ten Dilara Fındıkoğlu dövmesi - 8

TAYLOR SWIFT'TEN YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Şarkıcı Taylor Swift, Midnights adlı albümüyle dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazanarak yeni bir rekora imza attı.

Konuşması sırasında "The Tortured Poets Department" adlı yeni albümünü duyuran Swift, “Son iki yıldır sizden sakladığım bir sırrı anlatarak hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum, o da yepyeni albümümün 19 Nisan'da çıkacağıdır" ifadelerini kullandı.

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