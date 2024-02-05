66. Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Doja Cat'ten Dilara Fındıkoğlu dövmesi
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, dün akşam Los Angeles'ta gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 66'ncısı düzenlenen törende ilginç anlar yaşandı. İşte Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar...
Müzik dünyasının beklediği ödül töreni Los Angeles'ta düzenlendi. 66. Grammy Ödülleri'nin töreninin sunuculuğunu Trevor Noah üstlendi. Gecede Taylor Swift yılın albümü ödülünü kazanırken Billie Eilish de en iyi şarkı ödülünü aldı.
66. GRAMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
İşte Grammy gecesine damga vuran anlar...