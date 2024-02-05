66. Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Doja Cat'ten Dilara Fındıkoğlu dövmesi

Konuşması sırasında törende ödül alamayan eşi Beyonce'ye haksızlık yapıldığını söyleyen ünlü isim, "Sadece doğru olanı yapmanızı istediğimizi söylüyorum. Hepinizi seviyoruz. Hepinizin bunu doğru yapmanızı istiyoruz. Bu genç bayanı utandırmak istemiyorum ama o herkesten daha fazla Grammy Ödülü'ne sahip ve hiçbir zaman 'Yılın Albümü Ödülü'nü kazanmadı. Yani kendi ölçümlerinize göre bile bu işe yaramıyor. Bunu bir düşünün" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Beyonce, 88 Grammy adaylığından 32 tanesini kazanarak en çok ödülü elinde bulunduran sanatçı olma rekorunu elinde tutuyor.