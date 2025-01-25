Adana barajlarında korkutan seviye! Uzman isim uyardı: Bu ciddi bir kriz

Adana’da Ocak ayında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık, narenciye ağaçlarını erken uyandırırken, barajlardaki doluluk oranı da düştü. Uzman isim, bu durumun iklim krizinin bir sonucu olabileceğini belirterek uyardı.

Adana barajlarında korkutan seviye! Uzman isim uyardı: Bu ciddi bir kriz - 1

Adana’da 30 dereceyi bulan sıcaklıklar narenciye ağaçlarını erken uyandırdı. Mart ayında tomurcuklanıp açması beklenen ağaçlar, Ocak ayında çiçek açtı. Kozan Barajı’nda da yağış olması nedeni ile doluluk oranı kritik seviyede görüntülendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana barajlarında korkutan seviye! Uzman isim uyardı: Bu ciddi bir kriz - 2

''İKLİM KRİZİNİN BİR SONUCU''

Yüksek Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, Adana geneli yaşanan sıcaklık, baraj ile sulama yapılan alandaki üretim ve verim kaybına dikkat çekerek, “Bu aslında iklim krizinin bir sonucu. Dünyanın farklı yerlerinde yağışlar görülebilirken Anadolu coğrafyasında yağış yok. Şu an mevsim normallerin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar var. Dışarı çıkan vatandaşlarımız 'ne güzel hava var' dese de şu an bu havaların sıcak ve yağmursuz gitmesi, tarım açısından ciddi bir kriz” dedi.

Adana barajlarında korkutan seviye! Uzman isim uyardı: Bu ciddi bir kriz - 3

''NARENCİYELER ÇİÇEK AÇMIŞ DURUMDA''

Kurtaran, Kozan Barajı’nda su havzasında barajın dolmama riski olduğunu kaydederek, “Baraj üzerinden sulanan tüm alanlarda üretim ve kalite sıkıntısı olma riski şu an çok yüksek. Normalde sert çekirdekli, narenciye ürünlerinde erken çiçek açması ile ilkbahar geç donlarında ciddi hasarların oluşmasına neden olabilir. Bölgede ilk ürün ve ikinci ürün yağmursuzluk bu derece olursa, ilk ürün ekimi ve sebze ekimine de izin verilip yapılamaz. Şu an seralarda müdahale edilebilir belki ama damlama yapan çiftçiler toprağı nemli tutarak, ağaçların geç uyanmasına destek olabilir. Şu an narenciyeler çiçek açmış durumda” diye konuştu.

Adana barajlarında korkutan seviye! Uzman isim uyardı: Bu ciddi bir kriz - 4
Adana barajlarında korkutan seviye! Uzman isim uyardı: Bu ciddi bir kriz - 5
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