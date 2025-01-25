Adana barajlarında korkutan seviye! Uzman isim uyardı: Bu ciddi bir kriz
Adana’da Ocak ayında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık, narenciye ağaçlarını erken uyandırırken, barajlardaki doluluk oranı da düştü. Uzman isim, bu durumun iklim krizinin bir sonucu olabileceğini belirterek uyardı.
Adana’da 30 dereceyi bulan sıcaklıklar narenciye ağaçlarını erken uyandırdı. Mart ayında tomurcuklanıp açması beklenen ağaçlar, Ocak ayında çiçek açtı. Kozan Barajı’nda da yağış olması nedeni ile doluluk oranı kritik seviyede görüntülendi.