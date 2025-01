Adana barajlarında korkutan seviye! Uzman isim uyardı: Bu ciddi bir kriz

''NARENCİYELER ÇİÇEK AÇMIŞ DURUMDA''

Kurtaran, Kozan Barajı’nda su havzasında barajın dolmama riski olduğunu kaydederek, “Baraj üzerinden sulanan tüm alanlarda üretim ve kalite sıkıntısı olma riski şu an çok yüksek. Normalde sert çekirdekli, narenciye ürünlerinde erken çiçek açması ile ilkbahar geç donlarında ciddi hasarların oluşmasına neden olabilir. Bölgede ilk ürün ve ikinci ürün yağmursuzluk bu derece olursa, ilk ürün ekimi ve sebze ekimine de izin verilip yapılamaz. Şu an seralarda müdahale edilebilir belki ama damlama yapan çiftçiler toprağı nemli tutarak, ağaçların geç uyanmasına destek olabilir. Şu an narenciyeler çiçek açmış durumda” diye konuştu.