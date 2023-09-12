Adana’daki infazda intikam şüphesi

Adana’da kamyonetinde tabancayla vurularak öldürülen Ali Çiftçi’nin cinayet şüphelisi Ozan Polat tutuklandı. Polat’ın, 2 yıl önce öldürülen ağabeyi Murat Polat’ın intikamını almak için Çiftçi’ye silahlı saldırı düzenlediği öne sürüldü. Polat’ın suç ortağı olduğu belirtilen 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Adana’daki infazda intikam şüphesi - 1

Adana’da kamyonette tabancayla vurularak öldürülen Ali Çiftçi’nin intikam cinayetine kurban gittiği iddia edildi.

Olay, 31 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında, Yüreğir’de meydana geldi. 3 kişi, otomobille takip ettikleri Ali Çiftçi’nin kamyonetinin önünü kesti. Araçtan inen şüpheliler, tabancayla kamyonetteki Çiftçi'ye peş peşe ateş edip kaçtı. Vücudunun isabet eden kurşunlarla yaralanan Ali Çiftçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana’daki infazda intikam şüphesi - 2

2 YIL ÖNCE AĞABEYİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, olayın intikam nedenli olabileceğini değerlendirdi. Yapılan çalışmada Çiftçi’nin ağabeyi İbrahim Çiftçi’nin, 8 Ekim 2021’de, 19 Mayıs Mahallesi’nde, Murat Polat’ın arkadaşının evinde öldürüldüğü saldırıya karıştığı tespit edildi.

Olayın ardından yakalanan İbrahim Çiftçi’nin, tutuklandığı belirtildi. Polat’ın kardeşi Ozan Polat’ın, Çiftçi ailesine husumet beslediği ve cinayet şüphelisi olabileceği değerlendirildi.
Adana’daki infazda intikam şüphesi - 3

TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Ozan Polat’ı saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Diğer 2 şüphelinin ise izine rastlanmadı. Polat’ın evindeki aramalarda, hafif makineli tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana’daki infazda intikam şüphesi - 4

Emniyete götürülen Polat, ifadesinde, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Firari 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
DAHA FAZLA GÖSTER