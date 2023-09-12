Adana’daki infazda intikam şüphesi

TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Ozan Polat’ı saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Diğer 2 şüphelinin ise izine rastlanmadı. Polat’ın evindeki aramalarda, hafif makineli tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.