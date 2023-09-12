Adana’daki infazda intikam şüphesi
Adana’da kamyonetinde tabancayla vurularak öldürülen Ali Çiftçi’nin cinayet şüphelisi Ozan Polat tutuklandı. Polat’ın, 2 yıl önce öldürülen ağabeyi Murat Polat’ın intikamını almak için Çiftçi’ye silahlı saldırı düzenlediği öne sürüldü. Polat’ın suç ortağı olduğu belirtilen 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Adana’da kamyonette tabancayla vurularak öldürülen Ali Çiftçi’nin intikam cinayetine kurban gittiği iddia edildi.Olay, 31 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında, Yüreğir’de meydana geldi. 3 kişi, otomobille takip ettikleri Ali Çiftçi’nin kamyonetinin önünü kesti. Araçtan inen şüpheliler, tabancayla kamyonetteki Çiftçi'ye peş peşe ateş edip kaçtı. Vücudunun isabet eden kurşunlarla yaralanan Ali Çiftçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.