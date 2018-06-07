NTV

Ani bastıran yağmur sokakları göle çevirdi

DHA

Edirne'de sağanak, bazı cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi. Çok sayıda araç yolda kalırken, bazı caddeler yoğun su birikintileri nedeniyle trafiğe kapatıldı

  • 1

    Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı Edirne'de aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
  • 2

    Yağmur yağışının ardından birçok cadde ve sokak kısa sürede göle döndü.
  • 3

    Yoğun su birikintilerinin olduğu Fatih ve Kocasinan Mahallesi'nde bazı sokaklar polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.

  • 4

    Kocasinan Mahallesi'nde birçok evin bodrumunu ve girişini su bastı.

  • 5

  • 6

  • 7

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin