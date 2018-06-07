Ani bastıran yağmur sokakları göle çevirdi
DHA
Edirne'de sağanak, bazı cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi. Çok sayıda araç yolda kalırken, bazı caddeler yoğun su birikintileri nedeniyle trafiğe kapatıldı
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1Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı Edirne'de aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
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2Yağmur yağışının ardından birçok cadde ve sokak kısa sürede göle döndü.
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Yoğun su birikintilerinin olduğu Fatih ve Kocasinan Mahallesi'nde bazı sokaklar polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.
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Kocasinan Mahallesi'nde birçok evin bodrumunu ve girişini su bastı.
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