Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Tüm yurtta soğuk hava etkisini gösterirken, Antalya'da yaşayanlar denizin ve sıcak havanın keyfini çıkardı.
Kentte aralık ayının ilk haftasında hava ve deniz suyu sıcaklığının 21 derecelerde seyretmesiyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.
Çok sayıda vatandaş ve yabancı turist güzel havanın tadını çıkarmak için plaja akın etti.
Sıcaklığı fırsat bilenlerden bazıları yürüyüş ve koşu yaparken bazıları ise denize girip, sahilde uzanmayı tercih etti.
Sahil bandı üzerinde yer alan yeşilliklerde bazı vatandaşlar ise piknik ve spor yaptı.