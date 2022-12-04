Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da vatandaşlar ve yabancı turistler hava sıcaklığının 21 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - 1

Tüm yurtta soğuk hava etkisini gösterirken, Antalya'da yaşayanlar denizin ve sıcak havanın keyfini çıkardı.

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - 2

Kentte aralık ayının ilk haftasında hava ve deniz suyu sıcaklığının 21 derecelerde seyretmesiyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - 3

Çok sayıda vatandaş ve yabancı turist güzel havanın tadını çıkarmak için plaja akın etti.

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - 4

Sıcaklığı fırsat bilenlerden bazıları yürüyüş ve koşu yaparken bazıları ise denize girip, sahilde uzanmayı tercih etti.

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - 5

Sahil bandı üzerinde yer alan yeşilliklerde bazı vatandaşlar ise piknik ve spor yaptı.

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - 6
Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - 7

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