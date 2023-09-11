Antalyasporlu Naldo’nun yoğun bakımdaki oğlunun beyin bulgularına bakılacak
Antalyasporlu futbolcu Naldo Pereria’nın trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlunun sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. 48 saat uyutulan Davi Pereria’nın bugün beyin bulguları incelenecek.
Antalya’da iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, Antalyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria’nın ailesinden yaralananlar oldu.
Kaza, 7 Eylül günü Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi’ndeki kavşakta meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Naldo’nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Tilatti’nin kullandığı otomobil savrulup, aynı yöne giden Cüneyt Eslik’in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı.