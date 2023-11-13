Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan kadının şüpheli ölümü

Ağır yaralanan kadın, bir arkadaşının yardımıyla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın yaşandığı bölgede Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.