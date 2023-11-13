Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan kadının şüpheli ölümü

Ordu’nun Ünye ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte arabada oturduğu sırada dışarı çıkan ve köprüden düştüğü iddia edilen Gülseren Ateş isimli kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ateş’in şüpheli ölümü üzerine polis soruşturma başlattı.

Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan kadının şüpheli ölümü - 1

Ordu’da arkadaşı tarafından yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın, yaşamını yitirdi.

Olay, Gürecülü Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Gülseren Ateş, arabada oturdukları sırada dışarı çıktı ve bu sırada köprüden aşağı düştü.

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Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan kadının şüpheli ölümü - 2

Ağır yaralanan kadın, bir arkadaşının yardımıyla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın yaşandığı bölgede Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan kadının şüpheli ölümü - 3

Kadının ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kadının cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan kadının şüpheli ölümü - 4
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