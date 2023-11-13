Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan kadının şüpheli ölümü
Ordu’nun Ünye ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte arabada oturduğu sırada dışarı çıkan ve köprüden düştüğü iddia edilen Gülseren Ateş isimli kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ateş’in şüpheli ölümü üzerine polis soruşturma başlattı.
Ordu’da arkadaşı tarafından yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın, yaşamını yitirdi.
Olay, Gürecülü Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Gülseren Ateş, arabada oturdukları sırada dışarı çıktı ve bu sırada köprüden aşağı düştü.