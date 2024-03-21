Bağcılar'da ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: Çocukların ismini duvara yazdığı ortaya çıktı!
1 yıl önce İstanbul Bağcılar'da bir kız çocuğunu istismar eden bir kişi yakalanmıştı. 60 yaşındaki zanlı hakkında iddianame hazırlandı, zanlının başka çocukları da istismar ettiği, isimlerini de dükkanın duvarına yazdığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklama yaptı. 2 çocuğun devlet korumasına alındığı diğer çocuklar içinse çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Duvar yazılarındaki detaylarla soruşturma genişledi, Su satan esnafın birden fazla çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı.