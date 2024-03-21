Bağcılar'da ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: Çocukların ismini duvara yazdığı ortaya çıktı!

Olayın kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. 2 çocuğun 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasına alındığı, diğer çocuklarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bakanlığın, zanlının en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olduğu da vurgulandı.