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Bağcılar'da ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: Çocukların ismini duvara yazdığı ortaya çıktı!

1 yıl önce İstanbul Bağcılar'da bir kız çocuğunu istismar eden bir kişi yakalanmıştı. 60 yaşındaki zanlı hakkında iddianame hazırlandı, zanlının başka çocukları da istismar ettiği, isimlerini de dükkanın duvarına yazdığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklama yaptı. 2 çocuğun devlet korumasına alındığı diğer çocuklar içinse çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bağcılar'da ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: Çocukların ismini duvara yazdığı ortaya çıktı! - 1

Duvar yazılarındaki detaylarla soruşturma genişledi, Su satan esnafın birden fazla çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı.

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Bağcılar'da ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: Çocukların ismini duvara yazdığı ortaya çıktı! - 2

Ayrıntılar, yakalanan esnafla ilgili hazırlanan iddianamede yer aldı.

Bağcılar'da ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: Çocukların ismini duvara yazdığı ortaya çıktı! - 3

Yaklaşık 1 sene önce, İstanbul Bağcılar'da 11 yaşındaki kız çocuğu eve gelmeyince aile polise başvurdu. Kayıp çocuğun peşine düşen polis su satılan dükkana gitti. Çocuğu kurtardı 60 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.

Bağcılar'da ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: Çocukların ismini duvara yazdığı ortaya çıktı! - 4

İçeride ses yalıtımlı istismar odası bulundu. Odadaki bir detay ise soruşturmayı genişletti. O detay duvardaki bu isimler oldu. Şüpheli istismar ettiği çocukların isimlerini duvara yazmıştı, onlardan ikisi şüphelinin baldızının çocuklarıydı.

Bağcılar'da ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: Çocukların ismini duvara yazdığı ortaya çıktı! - 5

Olay yerinde ele geçirilen dijital materyallerden birinde 4 çocuğun istismar edildiği görüntüler bulundu.

İddianamede, zanlı için 3 ayrı suçtan ceza talep edildi.

Bağcılar'da ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: Çocukların ismini duvara yazdığı ortaya çıktı! - 6

Olayın kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. 2 çocuğun 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasına alındığı, diğer çocuklarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bakanlığın, zanlının en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olduğu da vurgulandı.

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