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Banu Parlak'ın köpeği dehşet saçmıştı: Öldürülen Leo'nun davasında tüm tazminat sokak hayvanlarına bağışlanacak

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, tasmasız gezdirdiği köpeğinin saldırdığı bir başka köpeğin ölümüne neden olmuştu. Konuyla ilgili mağdur ailenin avukatı elde edilecek tazminatın sokak hayvanlarına bağışlanacağını açıkladı.

Banu Parlak'ın köpeği dehşet saçmıştı: Öldürülen Leo'nun davasında tüm tazminat sokak hayvanlarına bağışlanacak - 1

Şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak’ın iddiaya göre tasmasız Drago isimli köpeği, komşusu olan Kılıç ailesine ait Leo isimli köpeğe saldırdı.

Banu Parlak’ın köpeğinin saldırdığı diğer köpek ağır yaralanırken, Parlak ile komşuları Cihan Aracı, Mustafa Kılıç ve Emin Kılıç arasında tartışma çıktı.

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Banu Parlak'ın köpeği dehşet saçmıştı: Öldürülen Leo'nun davasında tüm tazminat sokak hayvanlarına bağışlanacak - 2

Köpekleri ayırmaya çalışan komşular birbirlerine hakaretler savurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, komşuları sakinleştirdi.

Banu Parlak'ın köpeği dehşet saçmıştı: Öldürülen Leo'nun davasında tüm tazminat sokak hayvanlarına bağışlanacak - 3

Veteriner kliniğine götürülen Leo isimli köpek ise kurtarılamadı.

Köpeğini kaybeden Kılıç ailesi Banu Parlak’tan şikayetçi olurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Banu Parlak'ın köpeği dehşet saçmıştı: Öldürülen Leo'nun davasında tüm tazminat sokak hayvanlarına bağışlanacak - 4

AİLEDEN AÇIKLAMA

Olayla ilişkin açıklamalarda bulunan köpeği ölen kişilerin avukatı, ailenin şikayeçi olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda tazminat davası açacaklarını da dile getiren avukat, "Bu tazminat davası neticesinde de elde edeceğimiz bütün tazminatı ve benim avukatlık ücretimi sokak hayvanlarına bağışlayacağız. Bakanlığın yayınladığı bir genelge var. Bu genelgeye göre saldırgan ve tehlikeli cins olarak geçen köpeklerin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılması tamamen yasak. Bu konuda idari para cezası yaptırımı var. Devam etmesi halinde de köpeğin elinden alınması ve barınağa yerleştirilmesi yaptırımı var. Karşı tarafın iddia ettiği üzere ‘köpeğinin bu sayılan ırklara girmediğini’ söylüyor. Fakat biz bunu mahkeme aşamasına tekrar hangi ırk olduğunun tespiti için başvurumuzu yapacağız. Çünkü melez olsa da yine yasaklı ırklar arasına girebiliyor. Eğer genelgede sayılan yasaklı ırklar arasında değilse dahi burada yine de buna dikkat edilmesi gerektiği çok aşikar. Çünkü kendisinin söylemine göre 65 kilo, çok büyük, bir insan boyunda olan bir köpekten bahsediyoruz. Sitede çocuklar var, köpekler var. Onların arasına tasmasız ve hazırlıksız yine de çıkarılmaması gerekiyordu. Bunun için illa genelgede sayılmasına da gerek yok. Bunun bir tehlike arz ettiğini kendisi de bir hayvan bakıcısı olarak anlayabilir.” diye konuştu.

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