Banu Parlak'ın köpeği dehşet saçmıştı: Öldürülen Leo'nun davasında tüm tazminat sokak hayvanlarına bağışlanacak

AİLEDEN AÇIKLAMA

Olayla ilişkin açıklamalarda bulunan köpeği ölen kişilerin avukatı, ailenin şikayeçi olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda tazminat davası açacaklarını da dile getiren avukat, "Bu tazminat davası neticesinde de elde edeceğimiz bütün tazminatı ve benim avukatlık ücretimi sokak hayvanlarına bağışlayacağız. Bakanlığın yayınladığı bir genelge var. Bu genelgeye göre saldırgan ve tehlikeli cins olarak geçen köpeklerin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılması tamamen yasak. Bu konuda idari para cezası yaptırımı var. Devam etmesi halinde de köpeğin elinden alınması ve barınağa yerleştirilmesi yaptırımı var. Karşı tarafın iddia ettiği üzere ‘köpeğinin bu sayılan ırklara girmediğini’ söylüyor. Fakat biz bunu mahkeme aşamasına tekrar hangi ırk olduğunun tespiti için başvurumuzu yapacağız. Çünkü melez olsa da yine yasaklı ırklar arasına girebiliyor. Eğer genelgede sayılan yasaklı ırklar arasında değilse dahi burada yine de buna dikkat edilmesi gerektiği çok aşikar. Çünkü kendisinin söylemine göre 65 kilo, çok büyük, bir insan boyunda olan bir köpekten bahsediyoruz. Sitede çocuklar var, köpekler var. Onların arasına tasmasız ve hazırlıksız yine de çıkarılmaması gerekiyordu. Bunun için illa genelgede sayılmasına da gerek yok. Bunun bir tehlike arz ettiğini kendisi de bir hayvan bakıcısı olarak anlayabilir.” diye konuştu.