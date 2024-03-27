Banu Parlak'ın köpeği dehşet saçmıştı: Öldürülen Leo'nun davasında tüm tazminat sokak hayvanlarına bağışlanacak
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, tasmasız gezdirdiği köpeğinin saldırdığı bir başka köpeğin ölümüne neden olmuştu. Konuyla ilgili mağdur ailenin avukatı elde edilecek tazminatın sokak hayvanlarına bağışlanacağını açıkladı.
Şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak’ın iddiaya göre tasmasız Drago isimli köpeği, komşusu olan Kılıç ailesine ait Leo isimli köpeğe saldırdı.
Banu Parlak’ın köpeğinin saldırdığı diğer köpek ağır yaralanırken, Parlak ile komşuları Cihan Aracı, Mustafa Kılıç ve Emin Kılıç arasında tartışma çıktı.