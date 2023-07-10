Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı

Meteorolojinin bugün ve yarın 15.00'a kadar, metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi yönünde uyarı yaptığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Bartın ve yağış alan diğer havzalarda bulunan barajlarda düşen yağışların önemli bölümü depolanarak feyzanın daha da büyümesi hamdolsun önlenmiştir. Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Hasar tespit çalışmalarımız başlatılmıştır. Bartın ilimize AFAD Acil'den 30 milyon lira ödenek Valiliğimizin hesabına aktarılacaktır. Diğer illerimize de gerekli ödenekler gönderilmiştir."