Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı

Bartın'da sağanak yağış nedeniyle sanayi sitesi sular altında kaldı. Mahsur kalan 70 işçi helikopterle kurtarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel felaketinden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Bakan Yerlikaya, sel felaketinden etkilenen Bartın'a, AFAD'dan 30 milyon lira ödeneğin bugün aktarılacağını bildirdi. Bakan Yerlikaya, enerji verilen köylere enerji verilmesi ve kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek yağışların bu gece ve yarın etkisini sürdürmesi beklendiğini aktardı.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 1

Bartın'da sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle sular altında kalan sanayi sitesindeki işçiler helikopterle kurtarıldı.

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Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 2

Dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağışın ardından Bartın-Zonguldak kara yolu Gecen köyü mevkisindeki sanayi sitesi sular altında kaldı.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 3

Sitedeki iş yerlerinde çalışan 70 işçinin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 4

Bazı işçilerin iş yerlerinin çatılarına çıktığı bölgeden tahliye, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından tamamlandı.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 5

Helikopterle alınan çalışanlar, güvenli bölgelere götürüldü.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 6

Bölgeye sevk edilen ekipler, sanayi sitesinde temizlik çalışmalarına başladı.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 7

Sitede gıda toptancılığı yapan Cumhur Çalıkoğlu, gazetecilere, suyun aniden bastırdığını anlattı.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 8

Kendilerini korumak için asma kata çıktıklarını aktaran Çalıkoğlu, "Su seviyesi yükseldi. Depo içindeki malzemeler suya yıkıldığı için yazıhaneden mecburen tekrar kapının önüne indik. Camı kırdık, 112 ve tanıdıklarımızı arayarak yardım talebinde bulunduk." dedi.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 9

Çalıkoğlu, saatlerdir suda beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Malımız gitti. Şu an zararımız 8-10 milyon civarında. Araçlarımızı kurtardık, dün akşamdan tedbirimizi almıştık ama başka depomuz olmadığı için kendi imkanlarımızla bu kadar kurtarabildik. Bizi kepçeyle aldılar. Daha sonra kendi imkanlarımızla helikopterin yanına gittik. Oradan da tahliye ettiler."

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 10

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da çalışmaları takip etti.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 11

BAKANLAR BÖLGEDE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel felaketinden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 12

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) gelen Tunç ve Yerlikaya, burada kentteki sele ilişkin son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 13

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, meteorolojinin cumartesi günü toplam 19 ilde uyarı verdiğini; Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak ve Karabük'te "turuncu" uyarının devam ettiğini söyledi.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 14

Bakan Yerlikaya, aşırı yağışlar sonucu uyarı verilen illerin tamamında 2 bin 156 ihbar alındığını bildirerek "Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, Devlet Su İşleri, Özel İdareler, Karayolları, Kızılay, UMKE ve belediye ekiplerimiz gelen her ihbarı hassasiyetle değerlendiriyorlar. Bölgedeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 15

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Yağışlar sonucu mahsur kalan 23 kişinin helikopterler, 570 vatandaşın da botlar ve iş makineleriyle kurtarıldığını aktaran Yerlikaya, AFAD Başkanlığınca bölgeye 449 arama ve kurtarma personeli, 25'i dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 283 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirildiğini kaydetti.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 16

Bakan Yerlikaya, Bartın'daki aşırı yağışlar sonucu 588 ihbar alındığına değinerek, "Son 24 saatte metrekareye Arıt beldesine 201, Amasra ilçemizde 183, Bartın merkeze 135 kilogram yağış düşmüştür. İlimiz genelinde 126 vatandaşımızı helikopter, bot ve iş makineleriyle kurtardık. Yine ilimizde meteoroloji verilerine göre yarın saat 15.00'a kadar sağanak yağış beklenmekte ve turuncu uyarı devam etmektedir." diye konuştu.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 17

Çalışmalara destek olmak üzere bölgede 1297 personelin görev yaptığını ifade eden Yerlikaya, "Yarın gelecek personelle toplamda 3 bin 333 rakamına inşallah ulaşacağız. 170 iş makinesi, 1 helikopter, 150 araç, 20 ambulans, 11 kurtarma botu ve 1 mobil ikram aracı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 18

VATANDAŞLARA DERE YATAKLARINDA UZAK DURMA ÇAĞRISI

Bakan Yerlikaya, enerji verilen köylere enerji verilmesi ve kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek yağışların bu gece ve yarın etkisini sürdürmesi beklendiğini aktardı.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 19

Meteorolojinin bugün ve yarın 15.00'a kadar, metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi yönünde uyarı yaptığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bartın ve yağış alan diğer havzalarda bulunan barajlarda düşen yağışların önemli bölümü depolanarak feyzanın daha da büyümesi hamdolsun önlenmiştir. Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Hasar tespit çalışmalarımız başlatılmıştır. Bartın ilimize AFAD Acil'den 30 milyon lira ödenek Valiliğimizin hesabına aktarılacaktır. Diğer illerimize de gerekli ödenekler gönderilmiştir."

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişmeleri anbean takip ettiğini Yerlikaya, diğer ilgili bakanlıklarla sürekli koordinasyonu sağladıklarını anlattı.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 21

Bakan Yerlikaya, kuvvetli yağış alan illerde vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları, yüksek kesimlerde bulunmaları, zemin ve düşük kodlu binalarda bulunmamalarını istedi.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 22

BARAJLARIN BARTIN'I BÜYÜK AFETTEN KORUDUĞU VURGUSU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Batı ve Orta Karadeniz'i etkileyen kuvvetli yağışlar sonrasına sel afetiyle karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 23

Bartın'da 200 kilograma varan yağışların taşkınlara neden olduğunu anımsatan Tunç, Bartın ve diğer sellerin yaşandığı illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 24

Bakan Tunç, Bartın'da can kaybının yaşanmadığını, maddi hasarların bulunduğunu aktardı.

"İçişleri Bakanı'mızla hızlı şekilde bölgeye intikal ettik. Yarın da diğer illerimizde Sayın Bakanı'mızla çalışmalara nezaret edeceğiz." diyen Tunç, AFAD koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının maddi hasarların giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 25

Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Bartın'ımızla ilgili olarak Kirazlıköprü Barajı'mız yüzde 60 doluluk oranıyla Bartın'daki büyük bir afetten ilimiz, il merkezimizi kurtarmış bulunuyor. Henüz daha doluluk oranı yüzde 60. Kozcağız Barajı'mız yüzde 15 doluluk oranı. Henüz su tutmaya başlamayan bir barajımız ama bu tür afetlerde su tutmamasına rağmen hızlı taşkınlarda ilimizi koruyan barajımız. Kışla barajımızda doluluk oranı yüzde 15. Hasarların, taşkınların büyük bölümü 'yaka selleri' dediğimiz, küçük derelerin taşmasıyla köylerimizde ve il merkezimizde hasarların oluşmasına neden oldu.

Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 26
Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 27
Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 28
Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 29
Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 30
Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı - 31
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