Bartın'ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı
Bartın'da sağanak yağış nedeniyle sanayi sitesi sular altında kaldı. Mahsur kalan 70 işçi helikopterle kurtarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel felaketinden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Bakan Yerlikaya, sel felaketinden etkilenen Bartın'a, AFAD'dan 30 milyon lira ödeneğin bugün aktarılacağını bildirdi. Bakan Yerlikaya, enerji verilen köylere enerji verilmesi ve kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek yağışların bu gece ve yarın etkisini sürdürmesi beklendiğini aktardı.
Bartın'da sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle sular altında kalan sanayi sitesindeki işçiler helikopterle kurtarıldı.