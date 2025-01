Baş ağrısı, öksürük ve halsizliğe neden oluyor: Karbonmonoksit patlaması nedir, neden olur?

KARBONMONOKSİT PATLAMASI NEDEN OLUR?

Karbonmonoksit patlaması, karbonmonoksit gazının (CO) birikmesi sonucu meydana gelir. Bu gaz, yakıtların tam yanmaması nedeniyle ortaya çıkar ve genellikle şu durumlar sonucu birikir:



Yanlış Yanma (Eksik Yanma): Karbonmonoksit, genellikle yakıtların (odun, kömür, doğalgaz, benzin, vs.) tam olarak yanmadığı durumlarda ortaya çıkar. Yanma işlemi yeterince oksijenle gerçekleşmezse, CO gazı üretimi artar. Bu, çoğunlukla kapalı alanlarda veya yetersiz havalandırma koşullarında gerçekleşir.