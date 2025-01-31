Baş ağrısı, öksürük ve halsizliğe neden oluyor: Karbonmonoksit patlaması nedir, neden olur?
İstanbul ve çevresinde karbonmonoksit gazının tehlikeli seviyelere ulaşmasıyla beklenen patlama etkisi başladı. Uzmanlar, havada yoğunlaşan tehlikeli gazın kötü kokusunun yayılmasıyla birlikte, açık havada uzun süre kalmamayı ve dışarıda yürüyüş yapmamayı şiddetle öneriyor. Ayrıca, evlerde camların kapalı tutulması, gazın daha fazla içeri girmesini engellemek için önemli bir önlem olarak vurgulanıyor. Yetkililer, özellikle baş ağrısı, halsizlik, öksürük, nefes darlığı ve baş dönmesi gibi belirtilerin artabileceği konusunda uyarıyor.Peki, karbonmonoksit patlaması nedir, neden olur?
Karbonmonoksit patlaması, genellikle karbonmonoksit gazının birikmesi ve bir kıvılcım veya ateş kaynağı ile temas etmesi sonucu meydana gelen bir patlamadır. Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Karbonmonoksit, kardiyovasküler hastalıklara neden olan en önemli hava kirleticilerinden biri olarak gösteriliyor.