Baş ağrısı, öksürük ve halsizliğe neden oluyor: Karbonmonoksit patlaması nedir, neden olur?

Karbonmonoksit patlaması, genellikle karbonmonoksit gazının birikmesi ve bir kıvılcım veya ateş kaynağı ile temas etmesi sonucu meydana gelen bir patlamadır. Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Karbonmonoksit, kardiyovasküler hastalıklara neden olan en önemli hava kirleticilerinden biri olarak gösteriliyor.