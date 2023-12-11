“Beto”nun belediye otobüsüyle firarı: Kafesten atlayıp kaçtı
Bursa’da yol kenarında yaralı bulunup, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne getirilen ve 2 aylık tedavisinin ardından yaşama tutunan “Beto” isimli Saint Bernard cinsi dişi köpek, hastaneden kaçıp, belediye otobüsüne bindi. “Beto”yu otobüsteki veterinerlik fakültesi öğrencisi fark etti. Tel örgütlerle çevrili kafesten atlayıp kaçtığı belirlenen “Beto” hastaneye geri getirildi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 6 Şubat günü kar altındaki yol kenarında, başına ağaç parçası düşmüş yaralı bir köpek buldu.
Çamur içindeki köpeği, çevredekilerin yardımıyla sedye haline getirdiği çuvala koyan hayvansever, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’ndeki Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne getirdi.Burada ilk müdahalesi Cerrahi Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi veteriner hekim Elif Ünlü tarafından yapılan köpeğin, kafa ve boyun travması geçirdiği ve karaciğer yetmezliği rahatsızlığı olduğu belirlendi.