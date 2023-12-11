“Beto”nun belediye otobüsüyle firarı: Kafesten atlayıp kaçtı

Bursa’da yol kenarında yaralı bulunup, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne getirilen ve 2 aylık tedavisinin ardından yaşama tutunan “Beto” isimli Saint Bernard cinsi dişi köpek, hastaneden kaçıp, belediye otobüsüne bindi. “Beto”yu otobüsteki veterinerlik fakültesi öğrencisi fark etti. Tel örgütlerle çevrili kafesten atlayıp kaçtığı belirlenen “Beto” hastaneye geri getirildi.

“Beto”nun belediye otobüsüyle firarı: Kafesten atlayıp kaçtı - 1

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 6 Şubat günü kar altındaki yol kenarında, başına ağaç parçası düşmüş yaralı bir köpek buldu.

Çamur içindeki köpeği, çevredekilerin yardımıyla sedye haline getirdiği çuvala koyan hayvansever, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’ndeki Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne getirdi.

Burada ilk müdahalesi Cerrahi Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi veteriner hekim Elif Ünlü tarafından yapılan köpeğin, kafa ve boyun travması geçirdiği ve karaciğer yetmezliği rahatsızlığı olduğu belirlendi.

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“Beto”nun belediye otobüsüyle firarı: Kafesten atlayıp kaçtı - 2

2 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Beto, gününün büyük bölümünü uyuyarak, kalan vaktini ise hastane koridorlarında koşarak geçirmeye başladı.

“Beto”nun belediye otobüsüyle firarı: Kafesten atlayıp kaçtı - 3

Hastanenin bahçesindeki yuvasında, diğer köpeklerle birlikte yaşayan Beto, 7 Aralık’ta saat 20.30 sıralarında, tel örgülerle çevrili kafesinden atlayıp kaçtı.

Sağanak altında, 500 metre ilerideki otobüs durağına giden Beto, kampüsteki diğer öğrencilerle, Uludağ Üniversitesi-Görükle hattında sefer yapan BURULAŞ’a ait 35/G numaralı ring otobüsüne girdi.
“Beto”nun belediye otobüsüyle firarı: Kafesten atlayıp kaçtı - 4

Beto’yu, o sırada otobüste olan BUÜ Veteriner Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Alper, fark etti.

Köpeğin “Beto” olduğunu hastanede görevli bir cerrahi asistan aracılığıyla teyit ettiğini anlatan Alper, “Tıp Fakültesi'nin oraya kadar, bayağı bir yol gittik. Sonra indi Beto, kalkmamaya başladı. Bayağı da tembeldir kendisi, şaşırdım açıkçası orada gördüğümde. Elif Abla aracılığıyla güvenliklere haber verdik. Bir araç ayarladık, aracın kasasına yükleyip, tekrar getirdik Beto'yu buraya.” ifadelerini kullandı.

“Beto”nun yürümeyi sevmediğini, sürekli uyuduğunu anlatan Alper, “Beto, çok dost canlısı bir hayvan, genel olarak ismiyle seslendiğinizde hemen gelir. Beto diye seslenince direkt arkamızdan geldi. Güvenlik olmasaydı da biz getirebilirdik ama aşırı yağmur yağıyordu.” diye konuştu.
“Beto”nun belediye otobüsüyle firarı: Kafesten atlayıp kaçtı - 5

Beto'nun, güvenle hastaneye geri getirildiğini söyleyen veteriner hekim Elif Ünlü ise, “Yetenekli bir köpek, bir tek şu kutudan kaçamıyor. Diğer kutuların üstünden atlıyor, buradan da atlıyor cerrahi kliniğine geliyor ya da kantine gidiyor orada yatıyor. Hani kaçma özelliği var ama otobüse binme özelliği yok.” ifadelerini kullandı.

“Beto”nun belediye otobüsüyle firarı: Kafesten atlayıp kaçtı - 6

“BURAYI ÇOK SEVİYOR”

Beto'nun 1,5 ay önce Yalova’daki bir hayvansever tarafından sahiplenildiğini ancak kısa süre önce zehirlenme şikayetiyle tedavi için geri getirildiğini belirten Ünlü, şunları söyledi:

“Yollamayacağız, bir kere sahiplendirmeyi denedik. Çok güzel bir yuva bulduk ona. 1-1,5 ay önce kadar Yalova'da, dağ evi gibi bir yere gitti. Hatta 3 tane de köpek arkadaşı vardı. Orada alüminyum folyo yedi, zehirlendi, geri geldi ama sanki bunu da planlayarak yapmış gibi. Çok mutluydu, geldiği gibi burada hızlıca toparladı. Sağlığı şu anda çok iyi, maşallah. Yaklaşık 10 yaşında diye düşünüyoruz dişlerinden tahmin ettiğimiz. Artık sahiplendirmeyi düşünmüyoruz, çünkü burayı çok seviyor. Nereye yollasak, geri geliyor.”
“Beto”nun belediye otobüsüyle firarı: Kafesten atlayıp kaçtı - 7
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