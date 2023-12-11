“Beto”nun belediye otobüsüyle firarı: Kafesten atlayıp kaçtı

Beto’yu, o sırada otobüste olan BUÜ Veteriner Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Alper, fark etti.

Köpeğin “Beto” olduğunu hastanede görevli bir cerrahi asistan aracılığıyla teyit ettiğini anlatan Alper, “Tıp Fakültesi'nin oraya kadar, bayağı bir yol gittik. Sonra indi Beto, kalkmamaya başladı. Bayağı da tembeldir kendisi, şaşırdım açıkçası orada gördüğümde. Elif Abla aracılığıyla güvenliklere haber verdik. Bir araç ayarladık, aracın kasasına yükleyip, tekrar getirdik Beto'yu buraya.” ifadelerini kullandı.

“Beto”nun yürümeyi sevmediğini, sürekli uyuduğunu anlatan Alper, “Beto, çok dost canlısı bir hayvan, genel olarak ismiyle seslendiğinizde hemen gelir. Beto diye seslenince direkt arkamızdan geldi. Güvenlik olmasaydı da biz getirebilirdik ama aşırı yağmur yağıyordu.” diye konuştu.