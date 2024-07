Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı: 2 ölü, 7 yaralı

BABASININ "OĞLUM TEDAVİ EDİLSİN" TALEBİNİ HASTANE REDDETMİŞ

Şüphelinin babası Mehmet Zazaoğlu’nun 28/11/2023’te Bingöl Sulh Hukuk Mahkemesi’ne oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu, evdeki eşyalara, kendisine ve çevresindekilere zarar verdiğini, 12 yaşındaki kız kardeşinin de ağabeyinin bu durumundan korkarak kötü etkilendiğini belirterek, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altında tutularak, tedavi edilmesi için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Mahkeme de bu talebin değerlendirilmesi için Emir Can Zazaoğlu’nu Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti.

Hastane tarafından 4 Temmuz’da düzenlenen raporda Emir Can Zazaoğlu ile ilgili, ‘Şahsın halihazır durumu ile yapılan psikiyatrik muayenesinde Türk Medeni Kanunu’nun 432’nci maddesi gereğince yatarak tedavisinin gerekli olmadığını bildirir sağlık kurulu raporu oy birliği ile verildi’ şeklindeki görüş belirtildi. 5 Temmuz’da davanın görülen karar duruşmasında mahkeme rapora istinaden, Emir Can Zazaoğlu’nun ‘Tedavi amacıyla özgürlüğünün kısıtlanmasına yer olmadığına’ karar verdi. Emir Can Zazaoğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.